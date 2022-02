annonse

I natt kunngjorde Russlands president Vladimir Putin at en «spesiell militær operasjon» var blitt innledet.

I praksis synes det å dreie seg om en fullskala invasjon for å overta hele Ukraina og avsette landets politiske styre, herunder president Volodymyr Zelenskyj. I nattens tale omtalte Putin Ukrainas regjering som «juntaen».

Mens Putin har full ryggdekning fra Russlands politiske elite, er det fortsatt utydelig hva den jevne russer mener om invasjonen.

På YouTube har TV-kanalen Rossia 1 publisert Putins krigstale. Under videoen er det innkommet over 5.000 kommentarer. Uttrykket «за мир», som kan oversettes til «for fred», går igjen i kommentarfeltet.

– Jeg er for fred mellom Ukraina og Russland, vi trenger ingen krig.

Det skriver Svetlana. Hun får støtte fra Vladimir, som poster «Jeg er enig». Atter en kvinne omtaler ukrainerne som søstre og brødre.

– Herren velsigne hele verden med fred. Ingen har rett til å ta en annens liv, unntatt Gud, skriver Julia.

– Ha medfølelse med barna, stopp alt dette for barnas skyld, de kan ikke klandres for noe, følger Dmitrij opp.

Mer tvetydig er YouTube-brukeren Andrej.

– Hver har sin egen sannhet. En ting vet jeg for visst, at brødrefolk bør holde sammen, skriver Andrej, som opplyser å bo i Kherson i Ukraina.

– Det russiske folket har ikke tenkt på noen krig. Vi må stanse denne galskapen!!!, skriver Daniil, som er den russisk varianten av navnet Daniel.

I kommentarfeltet er det langt mellom brukere som åpent støtter krigen. Et flertall skriver «nei til krig», «fred i verden» og påkaller Guds hjelp.

– Min sjel gråter. Jeg er for fred i verden, skriver Ljubov.

– Skrekk og gru! Redd verden, politikere! Dette er deres ansvar, heter det fra Olga.

På nettstedet Rambler.ru renner kommentarene også inn, blant annet under en nyhetssak om at Russlands forsvarsminister Sergej Sjojgu har gitt russiske tropper ordre om at den ukrainske hæren skal behandles med respekt.

Saken fortsetter.

– Herregud, dere ropte på oss, og vi kom, så hva klager dere på, skriver en mann, trolig med henvisning til flere måneder med advarsler fra Ukraina og USA om en «nær forestående» invasjon av Ukraina.

En annen bruker poengterer at krigen er over om to-tre uker, mens russere flest vil oppleve dårligere råd i flere måneder og år fremover.



I kommentarfeltet er det dessuten endel banning og personkarakteristikker brukerne imellom. Resett vurderer at ordrett gjengivelse ikke har større nyhetsverdi.

Jeg foreslår å begrave alle menn mellom 18 og 55. Ingen menn, ingen krig.

– Kvinne

En bruker skriver at han har klargjort en renneløkke for «reinsdyrgjeteren». Forsvarsminister Sjojgu tilhører den etniske minoriteten tuvinere, et tyrkisk-asiatisk folk i Sibir.

Kommentaren kan dermed oppfattes som en drapstrussel mot Sjojgu. Resett formidler vanligvis ikke slike trusler, men gjør et unntak i denne ekstraordinære situasjonen.

– Slå jævlene (ukrainerne, red.anm.) uten nåde, den onde Bandera-ånden, slik at de kveles i blodig snørr, lyder oppfordringen fra en person.

Sist, men ikke minst diskuteres det på Twitter.

Der trender nå hashtags som #нетвойны, nei til krig.

Massedemonstrasjoner i Russland krever i utgangspunktet tillatelse fra politiet, slik som i Norge. Det er derimot tillatt med enmannsdemonstrasjoner hvor man står alene på offentlig sted og for eksempel holder opp en plakat.

Ifølge meldinger på Twitter skal det i dag ha funnet sted enmannsdemonstrasjoner i flere russiske byer, herunder hovedstaden Moskva. På Twitter hevdes det også at noen slike enmannsdemonstranter skal være pågrepet.

☮️ Сегодня антивоенные одиночные пикеты прошли в Москве, Хабаровске, Екатеринбурге, Тольятти, Новосибирске, Омске, Саратове, Казахстане.

Некоторых пикетчиков задержали: в Москве, Хабаровске, Казахстанеhttps://t.co/e9zmXHAQrS pic.twitter.com/ntJrkOw83I — Activatica (@Activatica) February 24, 2022

På bildet ovenfor, som skal være fra byen Omsk i Sibir, står det: «Imot krig! Stopp!»

– Jeg foreslår å begrave alle menn mellom 18 og 55. Ingen menn, ingen krig, skriver en kvinne tankefullt.

Resett tar forbehold om våre stikkprøver i sosiale medier ikke nødvendigvis er representative for den russiske befolkningen.

