USAs og vestlige lands samlede etterretning var riktig i ukesvis. Putin planla en fullskala invasjon.

På en måte ble verden dermed introdusert til tanken, og sjokket over det som utspiller seg er mindre. Det er dermed ikke godt å si om Russland plantet opplysningene eller gjorde lite for å skjule sine intensjoner for vestlig etterretning.

Putin sa i talen i natt at målet ikke var å okkupere Ukraina, men å bytte ut «juntaen» som styrer i Kyiv. Men dermed er det nødvendig med en de facto militær okkupasjon. For president Volodymyr Zelenskyj og hans regjering sitter som resultat av et rimelig demokratisk valg i 2019. De har tilstrekkelig støtte i befolkningen til at Russland må tvinge dem fra makten. De går ikke frivillig, og majoriteten av befolkningen kommer ikke til å ønske de russiske styrkene velkommen med et rosehav.

Vestlig etterretning har påstått at Russland planla å innsette pro-russiske makthavere i Ukraina, og nå bekrefter Putin det rett ut. Vi snakker om et land med 40 millioner innbyggere. Dette er en massiv miltær, politisk og økonomisk operasjon. Skal ukrainske «nasjonalister» holdes nede, er det åpenbart at Russland må støtte opp med store militære og etterretningsmessige ressurser til de makthaverne som trolig settes inn som marionetter.

Vestlige talsmenn har så langt advart om at ukrainerne kommer til å kjempe tilbake. Ja, de oppfordrer til motstand mot den russiske invasjonen. Det gjenstår å se hvor stor denne motstanden blir. Det kommer til å ha store kostnader for den enkelte som reiser seg mot Russland. Putin virker å være i et nådeløst humør.

Den russiske presidenten har med dette massive trekket endret historien i Europa i overskuelig fremtid. Maktbruken er rå og uten særlige forsøk på å etablere formildende omstendigheter. Påstandene om at russere sto i fare for å bli utsatt for folkemord og at regjeringen i Kyiv er nazister, er absurd. Det blir kanskje trodd av en del russere som utsettes for propaganda, men få andre vil tro på det.

Vestlige ledere sier de står samlet og vil støtte Ukraina. Men vi vet ikke hva slags strukturer det blir å støtte om kun kort tid. Putin virker å ville bruke den makten som trengs. Om det ikke allerede har skjedd, er det nok bare snakk om timer før Zelenskyjs regjering har evakuert Kyiv og reist lengre vest. Muligens er de snart helt ute av landet og i eksil. Skal USA og villige Nato-land deretter finansiere, utstyre og trene en opprørsbevegelsen i Ukraina? Eller skal man holde det på et nivå av diplomatiske protester og sanksjoner?

Dette blir vanskelig valg, og som nok også kommer til å slå kiler inn i den verbale samlingen som foreløpig gjelder blant de allierte.

Situasjonen er, uansett om de politiske lederne vil innrømme det eller ikke, at befolkningene i vestlige land ikke kommer til å oppfatte at de har noe særlig på spill i Ukraina. Hvorfor ofre noe for å stoppe Putin? Sanksjonene kommer med nødvendighet til å svi for begge parter. Og Europa har gjort seg avhengig av russisk gass. Prisene kommer til å øke, og det i en situasjon hvor inflasjonen uansett var på vei opp.

Putin har bestemt seg. Ukraina skal være under russisk kontroll. Det er tvilsomt om ukrainske borgere kommer til å mobilisere en motstand som han ikke er villig til å knuse med de midler som er. Dermed er russisk kontroll noe som kommer til å være en realitet uansett hvor store kostnader Vesten prøver å påføre gjennom sanksjoner og eventuell støtte til et ukrainsk opprør. Og det vil bli vanskelig å skjule for vestlige befolkninger at motstanden er fånyttes. Igjen vil det dermed bli et spørsmål om manglende vilje på vestlig side til å gjøre det som trengs.

Uten sammenlikning forøvrig, er det samme manglende vilje som også gjorde at Vesten trakk seg ut av Irak og i Afghanistan. Vi slår oss på brystet og påstår ting som det senere viser seg at vi ikke har politisk vilje til å gjennomføre. Fordi det ikke står nok på spill, rent strategisk. Det gjelder også den fatale avgjørelsen fra Nato-møtet i april 2008 om å invitere Ukraina og Georgia som fremtidige medlemmer av alliansen. Nå løfter vi, naturlig nok, ikke en militær finger for å hindre en fullskala invasjon og okkupasjon av det landet våre ledere så flott skulle innlemme i alliansen mens overmotet og naiviteten på vestlig side var på topp.

Putin har tydeligvis bestemt seg for at tiden var rett til å endre forutsetningene som USA og andre vestlige land etablerte etter den kalde krigens slutt og Sovjetunionens oppløsning. Den russiske presidenten vil med dette forsøke å markere seg som en person som satte sitt varige merke på den russiske nasjonens historie og misjon. Det vil han nok klare nesten uansett. For hvis Russland vil knuse Ukrainas drøm om en fri og bærekraftig fremtid, kan de klare det. Slik er dessverre de geografiske omstendighetene ukrainerne befinner seg i.

Men spørsmålet har allerede begynt å reise seg. Vil Putin stoppe i Ukraina? Eller vil han også forsøke å gjøre alvor av å presse Nato tilbake dit han mener Russland i 1997 fikk lovnad om at skulle være grensen for alliansens ekspansjon? I så fall kan også de baltiske land og kanskje Polen være truet.

Det virker kanskje ikke sannsynlig at et slikt press og direkte utfordring til Nato skulle komme snarlig. Putin kommer til å ha hendene fulle i lang tid fremover med å forsøke å få kontroll over Ukraina. Men hvem vet hva som har skjedd med hans tankegang. Putin virker å være i en modus hvor han tar beslutningene stort sett alene og endog latterliggjør sine egne rådgivere. Han stoler fullt og helt på seg selv. Vi kan derfor ikke utelukke at han mister evnen til å se proporsjoner og egne begrensninger.

Og da har vi et stort problem. For er vi i de opprinnelige Nato-landene virkelig villige til å sette vår egen fred og sikkerhet på spill for baltere og polakker? Og er Putin villig til å teste oss på det?

Foreløpig dreier dette seg om Ukraina. Men realiteten er at Russland har sine styrker permanent plassert langs Natos østflanke, mens Natos eneste militære stormakt har sine styrker på et annet kontinent. Å skulle forsvare Estland, Latvia og Litauen vil innebære en massiv forflytning av hundretusenvis av Nato-styrker og vil selv da være vanskelig. I bakgrunnen lurer begge parters atomvåpen.

Vesten og dets østeuropeisk allierte står i en svært uheldig situasjon. Og det er 69 år gamle Vladimir Putin som har initiativet. Vi får håpe han fortsatt er en kalkulert strateg og ikke har endt opp som en stormannsgal enetenker.

