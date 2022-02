annonse

Men han ser også lyspunkter i protester mot strømpris og koronasertifikat.

– Strømprisene har vist at det finnes engasjement også hos nordmenn, men kun et fåtall mennesker demonstrerer i gatene. Vi har nok litt å lære av Sør-Europa og andre land her. Jeg tror vi har det litt for godt i Norge. Folk er fornøyd bare de får lønna si og så lenge de kan leve innenfor et A4 liv, sier Kongsbergmannen, eller Geir Lundheim til Resett.

Lundheim er 59 år gammel, jobber som prosjektleder og har bodd på Kongsberg siden 1985, men er opprinnelig numedøl. Han er gift og har to voksne barn fra tidligere ekteskap, og beskriver seg selv som en jordnær person med fiske som største hobby.

Geir Lundheim skrev et innlegg i Nettavisen der han sa til statsminister Jonas Gahr Støre at det ikke er viruset, men tiltakene som gjør samfunnet mer urettferdig. Han fortalte etterpå til Resett at han skrev innlegget fordi han er skremt av utviklingen om et koronapass og all mobbingen og trakasseringen av de uvaksinerte.

– Da viruset kom og ting ble stengt, så fikk mange økonomiske problemer, men ikke offentlig sektor, de beholdt alle godene? spør Resett.

– Sånn har det vel alltid vært, men dette er selvsagt ikke bra. Det er vel knapt en eneste person i offentlig sektor som har blitt permittert, eller mistet jobben, på de drøyt 2 årene pandemien har vært. Dette står i stor kontrast til flere permitteringer og oppsigelser i privat sektor. I tillegg har mange private bedrifter måtte bruke oppsparte midler eller lånt penger for å holde hodet over vannet. Støttetiltakene har på langt nær stått i forhold til de tap mange har lidd. I tillegg har ekstreme høye strømkostnader og økte renter kommet på toppen. Mange private har måttet gi opp og mange kommer til å slite i mange år, mens staten bare gjør seg rikere og rikere. Dermed flyttes mer og mer makt over til staten.

– Kan det som har skjedd i Canada påvirke forhold i Norge?​

– Det som har skjedd i Canada har nok satt i gang noe bevegelser også her, men i mindre skala enn i Canada og mange andre land. Nordmenn er generelt veldig konforme og stoler nok mange ganger for mye på myndighetene, sier Lundberg til Resett, og legger til:

– Jeg håper imidlertid at høringsnotatet fra regjeringen – og de nye forslagene til bruken av koronasertifikatet, vil engasjere folket. Hvis ikke folk setter seg mot det som er foreslått i dette høringsnotatet er jeg redd vi får en enda mer polarisert og segregert befolkning i Norge.

Lundheim forteller at høringsnotatet er lagt ut på regjeringen.no og har en svarfrist 4. mars.

14 000 høringssvar

Faktisk.no skriver at det har kommet inn nær 14 000 høringssvar, og de sier at de fleste er rasende privatpersoner. Men Faktisk.no hevder at mye av raseriet er bygd på feilinformasjon og misforståelser. De sier det er påstander om at regjeringen vil innføre tvangsvaksinering av voksne og krav om vaksinering av små barn, og at det florerer på sosiale medier. De skriver videre at det også hevdes at regjeringen vil nekte uvaksinerte samvær med andre, og at uvaksinerte kan fratas lønn og få sparken. Faktisk.no sier at Steigan.no er blant dem som har gått hardt ut mot forslaget.

– Canada er et demokratisk land, kan lastebilkolonnen være et forsvar av individets frihet? spør Resett.

​– Demokratisk land? svarer Lundheim med et spørsmål, og fortsetter: ​– Kan virkelig et demokratisk land bruke spesialstyrker mot fredelige demonstranter?

Han sier at stengningen av gatene fra lastebilsjåførene selvsagt kan diskuteres, men at «man kan jo forstå frustrasjonen deres også».

​– Engasjementet fra lastebilsjåførene har satt i gang en bevegelse over hele verden for å lette på tiltak og mot bruken av koronasertifikatet. Justin Trudeau trosser dette til tross for at en hel verden begynner å lette på tiltakene. Sier som Erik Bye en gang sa: «Våre politikere skal ikke være våre herrer, men våre tjenere». De ordene tror jeg sier noe om individets frihet. For den dagen da man slutter å lytte til folket, da har men ikke lenger et demokrati, mener han.

– Myndighetene måtte bruke voldsmakt for å fjerne fredelige demonstranter, kan det skape mer frustrasjon og polarisering?

– ​Lastebilsjåførene avblåste sine aksjoner på lørdag. Det fortsatte imidlertid med tusenvis av demonstranter i gatene som sang og ropte «freedom» da politi og spesialstyrker brukte køller og pepperspray mot de fredelige demonstrantene. Minst 2 personer ble skadet da politihester red inn i folkemengden gjentatte ganger. Det er aldri noen god løsning å bruke makt mot fredelige demonstranter.

Han mener at tiltakene og pandemien har splittet folket, ikke bare i Canada, men over en hel verden. Myndigheter og medier har et stort ansvar for å føre folket sammen igjen, ikke minst Justin Trudeau og andre ledere der avstanden mellom folket og makten blir stadig større, sier Lundheim avslutningsvis.

