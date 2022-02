annonse

Russland innledet natt til torsdag et omfattende angrep mot Ukraina etter en styrkeoppbygging som har pågått i flere måneder.

Det har vært væpnet konflikt i Ukraina siden 2014, da væpnede, prorussiske styrker tok kontroll over Krim-halvøya sør i landet, og separatister tok kontroll over områder i øst.

Russland annekterte i 2014 Krim, noe som førte til skarp fordømmelse internasjonalt og gjorde at en rekke sanksjoner ble innført. I november advarte amerikanske myndigheter om uvanlig russisk styrkeforflytning nær grensen til Øst-Ukraina, og i slutten av måneden uttalte ukrainske myndigheter at Russland hadde utplassert 92.000 soldater i grenseområdet og planla en offensiv mot Ukraina i slutten av januar eller begynnelsen av februar.

Russiske myndigheter avviste blankt at de hadde planer om et angrep og hevdet på sin side at Ukraina bygget opp sine styrker øst i landet. Russland krevde også garantier for at Ukraina aldri skulle bli medlem av Nato.

I tiden etter har det pågått et omfattende diplomati for å forsøke å roe ned situasjonen. USAs president Joe Biden, Frankrikes president Emmanuel Macron og Tysklands statsminister Olaf Scholz har hatt samtaler og møter med Vladimir Putin.

17. januar begynte russiske styrker å ankomme det tidligere sovjetiske Hviterussland for militærøvelser. Ifølge Moskva var hensikten å hindre ekstern aggresjon.

Dramatisk utvikling

* Mandag 21. februar tok situasjonen en dramatisk vending. Etter et TV-sendt møte i det russiske sikkerhetsrådet anerkjente Vladimir Putin de opprørerkontrollerte regionene Luhansk og Donetsk øst i Ukraina som uavhengige.

* Kort tid etter kom meldingen om at Putin hadde gitt ordre om å sette inn styrker i Øst-Ukraina.

* Anerkjennelsen ble møtt med fordømmelse og sterke reaksjoner fra den vestlige verden. I en felles uttalelse lovet Tysklands statsminister Olaf Scholz, Frankrikes president Emmanuel Macron og USAs president Joe Biden å svare på Russlands beslutning.

Sanksjoner

* EU, USA og Storbritannia kunngjorde tirsdag 22. februar sanksjoner mot Russland og de opprørerkontrollerte områdene øst i Ukraina. Tyskland meldte at prosessen med å godkjenne gassrørledningen Nord Stream 2 er stanset.

* Sanksjonene var koordinert, ifølge vestlige tjenestemenn. De omfatter blant annet banker, Moskvas tilgang til vestlig finansiering, oligarker og medlemmer av den russiske nasjonalforsamlingen.

* En amerikansk tjenestemann sa onsdag at Russland hadde klargjort så godt som alle styrkene som var nødvendig for å gjennomføre en invasjon av Ukraina i full skala. Nyhetsmeldinger gikk også ut på at USA hadde advart Ukraina om at en russisk invasjon var nær forestående.

* Den ukrainske nasjonalforsamlingen innførte onsdag kveld unntakstilstand.

* Russiske myndigheter meldte onsdag at ukrainske opprørere hadde bedt Russland om hjelp mot ukrainske styrker, som de hevdet truet dem.

Russland angriper

* Natt til torsdag sa Russlands president Vladimir Putin at han hadde igangsatt en militær operasjon i Øst-Ukraina. Landets FN-ambassadør Vassilij Nebenzia uttalte at Russland var ute etter «juntaen» som styrer i Kyiv. Det ble avholdt et møte i Sikkerhetsrådet om situasjonen. Russland har for tiden formannskapet i rådet.

* Det meldes om eksplosjoner en rekke steder i Ukraina. Det skal være tatt i bruk raketter for å angripe infrastruktur.

* Det russiske forsvarsdepartementet hevder at ukrainske flybaser og luftvernanlegg er satt ut av spill, mens ukrainske militære hevder å ha skutt ned en rekke russiske fly, meldinger som avvises fra russisk side.

* Ukrainske grensevakter har meldt om at stridsvogner rullet over grensen fra Hviterussland. De sier at grenseenheter og kontrollposter ble angrepet med artilleri og håndvåpen.

* Det ukrainske innenriksdepartementet meldte torsdag morgen at sju ukrainske soldater er blitt drept i luftangrep i løpet av de siste timene. Det hevdes også at 50 russiske soldater er drept i kamper. Meldingene er så langt ikke blitt bekreftet fra uavhengig hold.

* TV-bilder viser bilkøer på vei ut av den ukrainske hovedstaden Kyiv. BBC melder at mange har søkt tilflukt på metrostasjoner i byen.

Russland tar kontroll over to fylker

* Ved 19-tiden den torsdag 24. februar erklærte Ukraina at Russland har tatt kontroll over det gamle atomanlegget i Tsjernobyl, som ligger rundt 130 kilometer fra Kyiv.

* Generalmajor Igor Konasjenkov, talsperson for Russlands forsvarsdepartement, hevdet samtidig at Russland tok ut i alt 83 ukrainske bakkeinstallasjoner i operasjonen 24. februar. Fire fly og en drone skal også være destruert. Russiske styrker skal ha rykket 6–8 kilometer inn i Ukraina fra Luhansk og Donetsk-området. Han sa militæroperasjonen ville fortsette.

* Fra ukrainsk hold blir det meldt om sivile tap, og minst 13 sivile skal være drept i fylket Kherson sør i Ukraina. Også ni ukrainske soldater skal være drept i kamper med russiske soldater, som skal ha tatt kontroll over grensestasjoner mellom fastlandet og Krim-halvøya og en ei over elven Dnipro. Ifølge ukrainske kilder skal Russland også ha tatt kontroll over fylket Henitsjesk.

* Det pågikk torsdag kveld harde kamper ved flybasen Hostomel, 25 kilometer utenfor sentrum av Kyiv. Den ukrainske hovedstaden innførte samtidig portforbud for sine innbyggere.

* Ukrainas helseminister sier ifølge nyhetsbyrået Interfax at 57 mennesker er drept og 169 såret så langt torsdag som følge av den russiske invasjonen.

Ytterligere sanksjoner

* En rekke verdensledere fordømmer Russlands handlinger i Ukraina. Joe Biden advarer om store tap av menneskeliv. EUs ledere Ursula von der Leyen og Charles Michel sier de holder Kreml ansvarlig for det som skjer.

* Biden varslet torsdag kveld omfattende sanksjoner og eksportkontroll mot Russland.

* EU varsler også omfattende sanksjoner, og kalte Russlands ambassadør inn på teppet for å fordømme angrepet mot Ukraina.

