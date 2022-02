annonse

annonse

Russiske styrker går i land ved Odesa, og Kharkiv er utsatt for rakettangrep, ifølge Interfax og det ukrainske innenriksdepartementet.

Flere medier melder at det er hørt kraftige eksplosjoner i Kyiv, og andre ukrainske byer.

Et vitne sier til nyhetsbyrået Reuters at det i det fjerne kan høres det som virker som artilleriild. Et vitne sier at lyden kommer fra flyplassen.

annonse

BBC melder at sosiale medier melder om eksplosjoner i Ukrainas nest største by Kharkiv, i Odesa og i det nordøstlige Ukraina, mens AFP melder om eksplosjoner og skyting i Mariupol ved Azovhavet i nærheten av frontlinjen i Øst-Ukraina.

Meldingene kommer etter at president Vladimir Putin kunngjorde at han har igangsatt en militæroperasjon inn i Ukraina.

Les også: Putin har godkjent militæroperasjon – ber de ukrainske militære legge ned våpnene

annonse

USAs president Joe Biden sier at verden vil holde Russland ansvarlig for angrepet på Ukraina.

Biden advarte mot at et slikt angrep vil føre til et «katastrofalt tap av liv», og varslet at han torsdag skal tale til det amerikanske folk, skriver NTB.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474