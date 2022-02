annonse

Skal ha nådd grensen til Ukrainas hovedstad.

NTB melder klokken 13:05 at russiske soldater skal ha inntatt en lufthavn utenfor Ukrainas hovedstad Kiev. NTB oppgir nyhetsbyrået AFP som kilde.

Dette skjer etter at Russland i morgentimene torsdag satte i gang en invasjon, eller «spesiell militær operasjon», av nabolandet i sør.

Den russiske regjeringen hevder at de målrettet kun angriper militære installasjoner i Ukraina, mens byer og sivilbefolkning skal spares.

Andre meldinger går ut på at russiske styrker skal ha inntatt Hostomel-flyplassen, som ligger drøye 25 kilometer fra sentrum i den ukrainske hovedstaden.

Confirmed by Ukrainian authorities. A large air assault operation with Mi-8 helicopters on Antonov International Airport in Hostomel. Interior Ministry says Russia has seized control. Very dangerous; it’s just 15 minutes west of the capital ring road. pic.twitter.com/JhlyVktVRC

— Christopher Miller (@ChristopherJM) February 24, 2022