I mer enn ett år har Centers for Disease Control and Prevention (CDC) samlet inn data om sykehusinnleggelser for Covid-19 i USA og delt det opp etter alder, rase og vaksinasjonsstatus. Men informasjonen har de stort sett unndratt offentlighet.

CDC er USAs svar på Folkehelseinstituttet i Norge. Da CDC publiserte de første dataene om effektiviteten av boostere (oppfriskningsdoser) hos voksne yngre enn 65 år for to uker siden, utelot de tallene for en stor del av denne befolkningen: 18- til 49-åringer. Dette er samtidig den gruppen som har minst sannsynlighet å dra nytte av ekstra vaksinedoser, fordi de to første dosene allerede etterlot dem godt beskyttet, skriver New York Times.

To hele år inn i pandemien har CDC publisert bare en liten brøkdel av dataene den har samlet inn.

Mye av den tilbakeholdte informasjonen kunne ha hjulpet offentlige helsemyndigheter til å bedre målrette sin innsats for å få koronaviruset under kontroll. Detaljerte, rettidige data om sykehusinnleggelser etter alder og det man i USA omtaler som «rase» kunne hjulpet helsemyndigheter å identifisere og hjelpe populasjonene med høyest risiko. Informasjon om sykehusinnleggelser og død etter alder og vaksinasjonsstatus ville ha bidratt til å informere om friske voksne som trengte booster-skudd.

CDC har også samlet inn data om virusomfang i avløpssystemet som de ikke har offentliggjort. En slik avløpsovervåking over hele landet ville kunne oppdage utbrudd og nye varianter tidlig, hevder kildene avisen har snakket med.

Uten boosterdataene for 18- til 49-åringer, måtte amerikanske eksperter stole på tall fra Israel for å komme med sine anbefalinger.

En talskvinne for CDC, Kristen Nordlund, hevder at dataene ikke er «klare for offentligheten». Hun innrømmet videre at en vesentlig grunn er «frykt for at informasjonen kan bli feiltolket».

– CDC. er en politisk organisasjon like mye som den er en folkehelseorganisasjon, sa Samuel Scarpino, administrerende direktør for patogenovervåking ved Rockefeller Foundations Pandemic Prevention Institute.

«Ytelsen til vaksiner og boostere, spesielt hos yngre voksne, er blant de mest iøynefallende utelatelsene i data CDC har offentliggjort,» skriver New York Times.

Hvor effektive er vaksinene?

I fjor ble byrået gjentatte ganger kritisert for ikke å spore såkalte gjennombruddsinfeksjoner, det vil si koronainfeksjoner hos folk som er vaksinerte. CDC fokuserte i stedet på individer som ble syke nok til å bli innlagt på sykehus eller dø.

«Byrået presenterte denne informasjonen som risikosammenligninger med uvaksinerte voksne, i stedet for å gi rettidige øyeblikksbilder av innlagte pasienter stratifisert etter alder, kjønn, rase og vaksinasjonsstatus,» skriver NYT

Byrået har vært motvillige til å offentliggjøre disse tallene fordi de kan bli feiltolket som at vaksinene er ineffektive, har en føderal tjenestemann sagt til NYT.

CDC-talskvinne Kristen Nordlund bekreftet at det er en av årsakene.

Noen utenforstående folkehelseeksperter ble overrasket over å høre at informasjon eksisterer.

Bekymring om at slike data vil så tvil om effektiviteten av vaksiner er ikke isolert til amerikanske CDC. Nylig sa folkehelsetjenestemenn i Skottland at de ville slutte å frigi data om Covid-sykehusinnleggelser og dødsfall etter vaksinasjonsstatus på grunn av lignende frykt for at tallene ville bli feilrepresentert av anti-vaksinegrupper, skriver NYT.

Men ekspertene avfeide potensiell misbruk eller feiltolkning av data som en akseptabel grunn for ikke å frigi dem.

– Vi har en mye større risiko for å feiltolke dataene med datavakuum, enn å dele dataene med riktig vitenskap, kommunikasjon og forbehold, sier epidemiologen Jessica Malaty Rivera.

– Fortell sannheten, presenter dataene, sa Dr. Paul Offit, en vaksineekspert og rådgiver for Food and Drug Administration (FDA). FDA tilsvarer norske Legemiddelverket.

– Å vite hvilke grupper av mennesker som ble innlagt på sykehus i USA, hvilke andre tilstander disse pasientene kan ha hatt og hvordan vaksiner endret bildet over tid, ville ha vært uvurderlig, sa Dr. Offit.

