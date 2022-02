annonse

I natt gikk Russland inn i Ukraina.

Den militære invasjonen av nabolandet i sør og vest ble innledet samtidig som russisk fjernsyn sendte en uvarslet tale av Russlands president Vladimir Putin.

Putin sa da at lederne i Luhansk og Donetsk, som Russland noen dager tidligere hadde anerkjent som suverene stater, begge hadde anmodet Kreml om å motta militær bistand mot påståtte ukrainske angrep. Dette skriver nyhetsbyrået Tass.

– Folkerepublikkene i Donbass (regionen som Luhansk og Donetsk tilhører, red.anm.) har henvendt seg til Russland med forespørsel om hjelp, sa Putin, og fortsatte:

– Jeg har besluttet å avholde en særskilt militær operasjon. Målet er å beskytte folk som i åtte år er vært utsatt for misbruk, folkemord fra Kiev-regimet, og for oppnåelsen av dette søker vi å demilitarisere og avnazifisere Ukraina og stille til ansvar de som har begått utallige blodige forbrytelser mot fredelige mennesker, herunder russiske borgere.

Putin spesifiserte ikke hvem disse personene er, herunder om Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj er et mål for pågripelse av russiske invasjonsstyrker.

We will give weapons to anyone who wants to defend the country. Be ready to support Ukraine in the squares of our cities.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 24, 2022