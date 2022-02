annonse

Flere videoer som er lagt ut på sosiale medier viser skyting og flere bombeangrep fra Russland mot ukrainske mål.

I natt startet Russland inntoget mot Ukraina og i løpet av de siste timene har det vært flere bombeangrep og kamper mellom de to landene.

På sosiale medier er det lagt ut flere videoer av forskjellige rakettangrep som du kan se under:

CCTV footage of Russian Missile attack at a warehouse located in #Odessa of #Ukraine. pic.twitter.com/z02g3d0YQF — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) February 24, 2022

#Ukraine 🇺🇦: footage posted on separatist-aligned channels claiming to show (pro-) Russian forces trying to advance towards Schastya in #Luhansk pic.twitter.com/iQy2KvpvUP — Thomas van Linge (@ThomasVLinge) February 24, 2022

Russian helicopters and gunfire in #Ukraine (🇺🇦). Reportedly in the Kyiv Oblast. pic.twitter.com/g9irzN1zgw — Aerospace Intelligence (@space_osint) February 24, 2022

Det raporteres også at et russisk helikoter er blitt skutt ned av ukrainske styrker.

putin bombs an airport of ivano-frankivsk, ukraine. extremely emotional and deeply ashamed of a sad autocrat who rules our country. ukraine, we're sorry for having this clown-psychopath in power. pic.twitter.com/RE0mkHZfoi — 𝖕𝖚𝖘𝖘𝖞 𝖗𝖎𝖔𝖙💦 (@pussyrrriot) February 24, 2022

#Ukraine 🇺🇦: utter destruction at the #Lutsk airport, close to the Polish border. pic.twitter.com/lZZiBsb2mc — Thomas van Linge (@ThomasVLinge) February 24, 2022

#Ukraine 🇺🇦: another angle of the missile strike in #IvanoFrankivsk. Massive explosion following the hit. pic.twitter.com/8AbijK7jXv — Thomas van Linge (@ThomasVLinge) February 24, 2022

Flere medier melder torsdag om en eksplosjon har blitt hørt i Kyiv. En journalist i Sky News sier at røyk kunne sees over bygninger i nærheten av deres posisjon.

De russiske angrepene mot mål i Ukraina vil fortsette så lenge det er nødvendig, sier en talsmann for ledelsen i Kreml.

Forsvarsdepartementets talsmann Igor Konasjenkov fastholder at angrepene bare er rettet mot militære mål og at ukrainske byer ikke vil bli angrepet verken med fly, raketter eller artilleri.

