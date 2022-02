annonse

Utenriksminister Antony Blinken frykter russisk invasjon av Ukraina før natten er omme.

Det er Reuters som melder at Blinken frykter invasjon i løpet av natt til torsdag etter at separatistene onsdag ba Russland om hjelp til å «slå tilbake ukrainsk aggresjon».

Blinken sa til NBC News at han tror russiske styrker angriper i løpet av natten.

– Alt synes å være på plass for at Russland innleder en større aggresjon mot Ukraina, sa han i intervjuet, men uten å ville si noe me presist om tid eller sted for en eventuell invasjon.

OSSE anklager prorussiske separatister for trakasserende oppførsel mot organisasjonens observatører i området, ifølge NTB.

En patrulje fra observatørkorpset ble tvunget til å kjøre en annen vei av to væpnede menn i et separatistkontrollert område 22 kilometer fra Luhansk by, opplyste Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa onsdag.

I helgen meldte OSSE om tusener av brudd på våpenhvilen som ble innført i Minst-avtalen.

