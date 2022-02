annonse

Donald Trump ble intervjuet da bombene og skytingen fant sted i Ukrania i natt.

Natt til torsdag ble det meldt om kraftige eksplosjoner og skyting flere steder i Ukraina.

Det har blitt lagt ut mange videoer på sosiale medier som viser kampen som har foregått.

Breaking: Large explosions seen on live cam in Kharkiv, Ukraine. pic.twitter.com/8tiRbPIwS5 — PM Breaking News (@PMBreakingNews) February 24, 2022

Hard to tell where this is, but that looks like lots of Grad fire. Would match up with the current shelling of Ukrainian cities. Reports of explosions in Kyiv too. pic.twitter.com/kInW2wuYjD — Rimmy (@Rimmy_Downunder) February 24, 2022

Video from strikes in Lutskpic.twitter.com/w0ivnfTgx3 — marqs (@MarQs__) February 24, 2022

BBC melder at sosiale medier melder om eksplosjoner i Ukrainas nest største by Kharkiv, i Odesa og i det nordøstlige Ukraina, mens AFP melder om eksplosjoner og skyting i Mariupol ved Azovhavet i nærheten av frontlinjen i Øst-Ukraina.

Flere har fordømt angrepene, deriblant Jens Stoltenberg og Erna Solberg.

Afghanistan

Da angrepene skjedde i natt ble tidligere USA-president Donald Trump intervjuet av Fox News.

Han sa at angrepene aldri ville skjedd hvis han var president, og at han skal fortelle en dag hvorfor Russland ikke angrep Ukraina under hans ledelse.

– Det er trist for hele verden. Det er trist for Ukrania og det er trist for de som kommer til å bli drept helt unødvendig.

Trump la til at tilbaketrekkingen av styrkene i Afghanistan er en av grunnene til at Putin nå angriper Ukrania, og at det som skjedde i midtøsten viste svakhet fra Biden-administrasjonen.

BREAKING: President Trump reacts LIVE to explosions across Ukraine as Putin announces "special military operation". pic.twitter.com/dazwcFuY48 — Benny (@bennyjohnson) February 24, 2022

I morgentimene torsdag meldes det fra ukrainske grensevakter at russiske styrker angriper fra Hviterussland.

Ifølge grensevaktene angriper de russiske styrkene i nabolandet med artilleri. Grensevaktene opplyser at de skyter tilbake, men det er ikke meldt om drepte eller sårede på noen sider.

Ukrainas hovedstad Kyiv ligger rundt 75 kilometer sør for grensa til Hviterussland.

