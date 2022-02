annonse

– Som han sa i sin tale. Han anerkjenner ikke Ukraina som en stat. Kanskje han ikke ser på ukrainere og russere som separate folk, som separate nasjoner.

Yuriy Bugay er en ukrainsk statsborger som bodde i Kyiv før krigen brøt ut, hvor han jobbet parallelt med to jobber.

Han var administrerende direktør og medgründer i IT-oppstartsselskapet StudyDive, men har også jobbet som konsulent innen det ukrainske sivilsamfunnet for offentlige prosjekter hovedsakelig knyttet til myndighetene.

Resett har tidligere intervjuet Bugay før den russiske invasjonen av Ukraina fant sted. I et nytt intervju kommer Bugay med en oppdatering på den dystre situasjonen.

Bugay forteller at han føler seg forpliktet til å snakke ut om den prekære situasjonen i hjemlandet sitt til vestlig presse, selv om han vet at det kan være farlig for ham.

– Enhver stemme som jeg, på vegne av det ukrainske folket, kan formidle til regjeringene og folkene i Vesten er viktig. Enhver dråpe i havet som potensielt kan hjelpe vår sak er viktig. Det er farlig for meg å skille meg ut, men jeg er forpliktet til å stikke hodet ut og si ifra. Det er farlig å være ukrainer i Ukraina i dag, sier han til Resett.

Bugay befinner seg for øyeblikket på et ikke-navngitt sted i Vest-Ukraina – en region hvor lojaliteten til den ukrainske nasjonen tradisjonelt er sterk og den russiske militærtruslen enn så lenge begrenset. Men med familierøtter fra mer akutt militært utsatte Øst-Ukraina, kommer han med oppsiktsvekkende beretninger om situasjonen:

– Jeg er for tiden i Vest-Ukraina, men foreldrene mine er fra Sumy, som ligger 50-60 kilometer fra den russiske grensen. Det foregår allerede harde kamper der og jeg har hørt om pågående russiske angrep fra flere hold, forklarer han og legger til:

– En by rundt 40 kilometer sør for hjembyen min, nær Kharkiv-regionen Okhtyrka, ble bombet av russere tidligere i dag. De retter seg også mot sivile. Jeg kan vise videoopptak av disse hendelsene. Dette er spesielt grusomt for meg, fordi kampene foregår 40 kilometer unna hjembyen min og 20 kilometer fra landsbygda der jeg vokste opp.

Bugay er dyster i sine spådommer om Putins foretrukne sluttspill i krigen i Ukraina og potensielle påfølgende sikkerhetspolitiske planer:

– Som han sa i sin tale. Han anerkjenner ikke Ukraina som en stat. Kanskje han ikke ser på ukrainere og russere som separate folk, som separate nasjoner. Han anerkjenner rett og slett ikke vår rett til å eksistere, sier han og advarer:

– Men dette er ikke noe nytt for de mangeårige naboene til dette ondsinnede russiske imperiet, som strekker sine tentakler overalt: Georgia, Armenia, Kasakhstan, Moldova eller Hviterussland. Putin ønsker å være en tsar og bryr seg ikke om rettsstaten, men om å styre med makt. Han bryr seg ikke om sanksjoner. Han har blitt helt gal, og han må stoppes.

Bugay kommer deretter med varskuer om atomavfall som ligger lagret i Tsjernobyl i Ukraina, som for øyeblikket skal være i skuddlinjen mellom den ukrainske og russiske hæren.

– Den største risikoen for øyeblikket er at det pågår kamper i Prypyat-distriktet, der atomkatastrofen i Tsjernobyl skjedde. For øyeblikket holder den ukrainske hæren stand, men hvis kampene starter igjen, kan situasjonen utvikle seg til Tsjernobyl 2.0, sier han fortvilet før han trygler vestmaktene om hjelp:

– Kanskje vil verden da forstå at vi må stoppe denne tyrannen akkurat her og akkurat nå. Ikke i morgen, eller om en uke eller en måned, men vi må stoppe ham her og nå. Slutt å uttrykke deres «dypeste bekymringer» og begynn å handle i stedet.

Bugay forteller avslutningsvis at han nå først vil sørge for sikkerheten til sine nærmeste, men også at han ikke kommer til å gi seg i møtet med den russiske invasjonen:

– Først og fremst vil jeg sørge for at familien min ikke er truet. Det er hovedfokuset. Samtidig organiserer vi humanitær bistand og prøver å jobbe med kommunikasjon og spredning av informasjon om situasjonen på bakken. Dette er i kveld, men vi får se hva som skjer i morgen og dagene fremover, sier han før han avslutter på en dyster måte:

– Krigen er her og det er utvilsomt ufattelig vanskelig. Det virker som Russland har gjort et blitzkrieg-angrep, og har gjort store gevinster, men nå har den ukrainske hæren omgruppert seg. Det som er sikkert er at hvis vi trenger å kjempe, så kjemper vi. Dette er vårt land!

