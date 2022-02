annonse

annonse

Lokale myndigheter i Ukraina opplyser at de har mistet kontrollen over Kherson oblast og Henitsjesk oblast, sør i landet.

Begrepet oblast henviser til en administrativ enhet og forvaltningsnivå under den suverene staten, tilsvarende et norsk fylke. Oblastene Kherson og Henitsjesk er ikke lenger under ukrainsk kontroll, erklærer lokale tjenestemenn. Dette ifølge nyhetsbyrået DPA.

President Volodymyr Zelenskyj har sagt at det er en vanskelig situasjon sør i landet, men uten å gi flere opplysninger.

annonse

Ukrainske kilder opplyser at russiske styrker har tatt kontroll over en kanal og et vannkraftverk sør i landet. Det er frykt for at Russland også vil invadere havnebyen Odesa sør i Ukraina.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474