Russlands president Vladimir Putin vil ødelegge Ukraina, sier en EU-talsperson fredag.

– Han snakker om å avnazifisere Ukraina, men så oppfører han seg som nazistene. Alt sammen sitter i hodet hans, sa talspersonen Peter Stano på en pressekonferanse, ifølge NTB.

Kommentaren kom som et svar på et spørsmål om Putins påstander om et folkemord i Øst-Ukraina. Russland har gjentatte ganger kommet med grunnløse anklager om at russisktalende i Ukraina blir utsatt for folkemord.

– Han sier alltid noe om å forhindre folkemord, som er bare tull, fordi han begår eller er i ferd med å begå et folkemord. Han vil kort forklart ødelegge Ukraina. Han vil fjerne Ukrainas selvstendighet. Han vil påføre ødeleggelse og lidelse mot det ukrainske folk. Det er fullstendig umenneskelig, sier Stano.

