Siste: Det meldes om kamper mellom ukrainske og russiske styrker nord i hovedstaden Kyiv, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Ifølge øyenvitner kan det høres skuddveksling og eksplosjoner i områdene Minsk Massif og Obolon som ligger rett nord for bykjernen. Video på sosiale medier skal vise russiske tanks gjennom Obolon.

⚡️У Києві на Оболоні триває бій з ворожою Диверсійно-розвідувальною групою — Генштаб ЗСУ. Кияни, повідомляйте про пересування російського ворога! pic.twitter.com/bclrVKSfX5 — Олександр Дорошенко (@Asp1re1nsp1re) February 25, 2022

Eksplosjoner

Kraftige eksplosjoner har lyst opp himmelen i Ukrainas hovedstad i løpet av natten, og fredag morgen gikk flyalarmen. Ukraina sier det er russiske rakettangrep.

– Forferdelig russiske rakettangrep mot Kyiv. Forrige gang hovedstaden vår opplevde noe som dette, var i 1941, da den ble angrepet av Nazi-Tyskland, tvitrer utenriksminister Dmytro Kuleba.

– Ukraina bekjempet den ondskapen og kommer til å bekjempe denne. Stans Putin. Isoler Russland, heter det videre.

På sosiale medier er det lagt ut flere bilder og videoer som angivelig viser angrep og forsvaret av byen.

A fire in an apartment building after an air attack on #Kyiv. pic.twitter.com/1TnRCHHYff — NEXTA (@nexta_tv) February 25, 2022

Det pågår harde kamper rett nordvest for Kyiv, ifølge den ukrainske generalstaben.

Ifølge hærledelsen har ukrainske styrker stanset «fiendens overveldende styrker» i Dymer og Ivankiv-området og hindret de russiske soldatene fra å krysse elva Teteriv, der en strategisk viktig bru skal være sprengt. Dette er rundt 50 kilometer fra Kyiv, melder NTB.

Flere steder i landet er det angrep og kamper.

Ukrainske myndigheter venter at russiske stridsvogner vil angripe Kyiv i løpet av fredagen, opplyser en av rådgiverne til Ukrainas innenriksminister, Anton Herashchenko, til The Guardian. Ifølge ham vil stridsvognene bli møtt med panserbrytende raketter som Ukraina nylig har fått fra utenlandske allierte.

Ukrainas forsvarsdepartement venter også et angrep mot Kyiv fredag og opplyser at landets regjeringsstyrker nå kjemper ved fire fronter rundt byen.

Herasjenko har også delt bilder av en boligblokk på østbredden av Dnjepr-elva som har fått betydelige skader og står i brann.

Andre kilder sier at to russiske raketter ble skutt ned av ukrainsk luftvernild, mens Herasjenko sier at et russisk fly er skutt ned.

Portforbud

Myndighetene innførte portforbud torsdag kveld, men byens T-banestasjoner var åpne så folk kunne søke tilflukt.

Russiske bakkestyrker med stridsvogner skal nærme seg Kyivs forsteder fra tre kanter og befinner seg fredag rundt 30 kilometer fra byen etter flyangrep mot byens sentrum og militære installasjoner rundt.

President Volodymyr Zelenskyj, som heves å befinne seg et på hemmelig sted i byen, sier at ukrainske styrker har klart å stoppe den russiske framrykkingen flere steder.

Zelenskyj sier at russiske sabotasjegrupper har kommet til Kyiv, og han ber folk være på vakt.

– Store russiske tap

Britisk etterretning tror Russland ligger bak sin planlagte timeplan, og at den russiske hæren ikke har lyktes med å nå hovedmålene sine under invasjonens første døgn, sier forsvarsminister Ben Wallace til Sky News.

Han sier at mer enn 450 russiske soldater har mistet livet i kampene.

Storbritannia tror fortsatt Russland har til hensikt å invadere hele Ukraina, men Wallace sier ukrainerne har ytt større motstand enn russerne ventet, melder NTB.

Påstander om større tap

Ukrainske myndigheter hevder rundt 800 russiske soldater er drept eller såret siden invasjonen startet, hevder det ukrainske forsvarsdepartementet.

Over 30 russiske stridsvogner uskadeliggjort, og sju fly og seks helikoptre er skutt ned, hevder Forsvarsdepartmentet i Ukraina ifølge CNN.

Bilder skal angivelig også vise tilfangetatte russiske soldater. Men Resett kan ikke bekrefte disse meldingene på sosiale medier.

#UKRAINE: The captured Russian soldiers from Akhtyrka pic.twitter.com/Seg2RsqzHo — Abhishek Saxena (@tagabhishek) February 25, 2022

Meldingene om russiske tap er ikke bekreftet fra uavhengig hold, og den russiske forsvarsledelsen har tilbakevist tidligere påstander om store tap og nedskutte fly, melder NTB.

Protester i Russland

I Moskva, St, Petersburg og flere andre byer har folk trosset myndighetenes forbud og gått til gatene for å demonstrere mot krigen

Imagine the courage it takes to do this. https://t.co/wtteXrSCOL — Matthew Yglesias (@mattyglesias) February 24, 2022

Photo from Moscow.

A lot of youth that stands against the war pic.twitter.com/3fvqt0INRF — Anton Barbashin (@ABarbashin) February 24, 2022

