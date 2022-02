annonse

13 ukrainske soldater skal ha blitt drept da Russland erobret en viktig øy i Svartehavet.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj opplyste sent torsdag at øya Zmiinyi, også kjent som Slangeøya, er blitt er erobret av russiske styrker, melder CNN.

Presidenten sier at alle de 13 ukrainske soldatene som var stasjonert på øya som ligger sør for Odesa, er drept.

– Alle grensesoldatene døde heroisk, uten å gi opp. De blir tildelt ordenen «helt av Ukraina» posthumt, sier Zelenskyj.

Soldatene ble drept da et russisk krigsskip åpnet ild, melder NTB.

Et lydklipp er delt i sosiale medier. Det skal gjengi kommunikasjonen mellom marinefartøyet og de ukrainske soldatene.

– Dette er et marinefartøy. Dette er et russisk marinefartøy. Jeg oppfordrer dere til å legge ned våpnene og overgi dere for å unngå blodsutgytelser og unødvendige ofre. Hvis ikke blir dere bombet, sier marinefartøyet over radioen.

– Til det russiske marinefartøyet: Dra til helvete, sier en ukrainsk soldat.

