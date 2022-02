annonse

Oslo skal bli verdens første utslippsfrie storby i 2030, men da må de øke tempoet i den grønne omstillingen, mener MDG.

– Man skulle tro at staten var interessert i å bidra til denne utviklingen, men vi opplever det stikk motsatte: De overkjører lokaldemokratiet for å bygge ut E18, og stiller krav om reduserte bompenger for at vi skal få mer penger til kollektivtransport, skriver MDG-politikerne Sirin Stav og Einar Wilhelmsen i Dagbladet. De sitter i Oslos byråd, og de hevder at staten motarbeider deres klimapolitikk:

– Innen alle tre kategoriene har vi store utfordringer med en stat som ikke spiller på lag. Vi satser tungt på å gjøre det enklere for folk å velge å gå, sykle og reise med kollektivtransport, samtidig som vi gjør det litt vanskeligere å kjøre bil.

Einar Wilhelmsen er byråd for finans i Oslo og Sirin Stav er byråd for miljø og samferdsel. Sistnevnte tok over da Lan Marie Berg måtte gå av etter milliardsprekken. De ser for seg å satse på kollektiv, sykkel og gange, og ved å bruke bompenger og redusere tilgangen på billig parkering.

Svindyre avgifter

FrP mener at MDG vil loppe lommeboka til folk.

– Nei, FrP er totalt uenig med MDG i det meste og totalt uenige i å stoppe utbygging av veier og øke bompengene, sier Frank Sve til Resett. Han sitter i samferdselskomiteen på Stortinget.

– Norge blir ikke grønnere ved å plage folket og næringslivet og loppe lommeboka til folk flest med svindyre avgifter, forbud, stoppe utviklingen og øke bompengene.

Han sier at FrP heller vil bruke positive tiltak som folket og næringslivet kan se nytten av og derved velge løsninger som er bra for miljøet og kan ivareta våre klimatiltak. Sve vil også kutte avgiftene på nye biler slik at vanlige folk kan velge nullutslippsbiler. Han mener at MDG vil heller «straffe» folk som ikke har råd til annet enn eldre bensin eller dieselbiler. Frp vil også kutte prisene for kollektiv og bedre tilbudet.

– Derimot er MDGs forbudspolitikk, der de plager bilistene som er avhengige av bilen i hverdagen, deres medisin, som rett og slett er grenseløs.

– Nye og bedre veier er helt nødvendig for samfunnet, og å stoppe utviklingen fører ikke noe godt med seg, avslutter Sve.

