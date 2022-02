annonse

Flere bensinstasjoner på Østlandet solgte fredag bensin for godt over 22 kroner literen for 95 oktan. Det er rekordhøyt, melder NTB.

Generell inflasjon, mangel på investeringer i olje. og gasssektoren som følge av politisk styrt grønt skifte og nå den russiske invasjonen av Ukraina som har ført til at olje- og gassprisene har økt kraftig. Det forplanter seg til norske bilister.

– Det er helt uvirkelig at vi allerede har kommet dit. Vi så jo at prisene begynte å stige i fjor høst til over 20 kroner literen, men nå er det jo mange faktorer som spiller inn, sier finanspolitisk talsperson Hans Andreas Limi i Fremskrittspartiet.

Limi mener regjeringen nå må ta de grepene de kan for å hindre at prisene blir altfor høye for norske bilister.

