Ved årsslutt i fjor satt politiet igjen med 1,8 milliarder kroner i ubrukte midler. Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) reagerer kraftig.

– Et mindreforbruk på 1,8 milliarder fremstår uforståelig når vi vet at det er et skrikende behov for flere politifolk rundt i landet, sier justisministeren til Politiforum.

Summen tilsvarer omtrent like mye som hele budsjettet til landets nest største politidistrikt, Øst politidistrikt.

Politidirektoratet skylder på koronapandemien. Mehl er ikke imponert.

– Det er fortsatt mye som skulle ha gått til blant annet utstyr og personale. Det er synd at politiet går glipp av store beløp som kunne kommet ut til bedre polititjenester i distriktene, sier hun.

Hun viser til at regjeringen i sitt første budsjett styrket politiet med 200 millioner kroner.

– Det er viktig for meg at dette faktisk blir brukt, hvis ikke er det meningsløst å jobbe politisk for å styrke det lokale politiet, sier hun

Det er andre år på rad at politietaten ikke får brukt opp budsjettet. I 2020 satt politiet igjen med 1 milliard kroner i ubrukte budsjettmidler, melder NTB.

