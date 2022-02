annonse

16:48: Russland kastet fra Europarådet.

Russland er blitt suspendert fra Europarådet som følge av krigen i Ukraina.

Europarådet er en mellomstatlig organisasjon med 47 medlemsstater. Dets viktigste oppgave er å verne om menneskerettighetene, demokrati og rettsstatsprinsipper i Europa.

15:49: NRK: Putin ber ukrainske soldater styrte regjeringen.

Russlands president oppfordrer ukrainske soldater til å slutte seg til den russiske hæren.

– Det vil bli enklere for oss å bli enige dersom dere tar makten i egne hender, sier Putin i en tv-tale.

Putin anklaget også de ukrainske myndighetene for å være «narkomane nynazister» som bruker barn, kvinner og eldre som levende skjold.

14:21: Putin hevder han er klar til forhandlinger i Minsk.

Russlands president Vladimir Putin er klar til å sende en delegasjon for å forhandle med Ukraina, sier Kreml fredag.

Putin ønsker at forhandlingene skal foregå i den hviterussiske hovedstaden Minsk.

14:06: Russland hevder å ha erobret viktig flyplass

Russiske styrker har tatt kontroll over Hostomel-flyplassen utenfor Kyiv, hevder forsvarsdepartementet i Moskva.

Ifølge Interfax ble det benyttet 200 helikoptre og flybårne soldater for å erobre flyplassen, som ligger 30 kilometer nordvest for den ukrainske hovedstaden.

– Under erobringen av flyplassen ble over 200 ukrainske soldater drept. Den russiske styrken har ikke lidd tap, sier departementets talsmann Igor Konasjenkov til det russiske nyhetsbyrået.

12:50: FN frykter at flere millioner vil flykte fra Ukraina

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) forbereder seg på opptil fire millioner ukrainske flyktninger.

Allerede har flere tusen ukrainere krysset grensene til Polen, Moldova, Slovakia og også Russland. En talsmann for UNHCR sa fredag at de står klare til å hjelpe dem som flykter.

11:44: FN: Minst 25 sivile har blitt drept i Ukraina.

Minst 25 sivile har blitt drept og 127 skadd i angrep i Ukraina, ifølge FN.

Tallene er basert på meldinger FN har registrert, men tallet er trolig en underrapportering. Det reelle antallet døde og skadde kan være mye høyere, mener FN ifølge Sky News.

10:03: AFP: Skyting hørt nær regjeringskvartalet i Kyiv

Det er hørt skyting nær regjeringskvartalet i den ukrainske hovedstaden, melder nyhetsbyrået AP.

Tidligere fredag formiddag ble det meldt at russiske styrker hadde rykket inn i de to forstedene Minsk Massif og Obolon, under 10 kilometer fra Maidan-plassen i sentrum.

09:07: AFP: Russiske styrker skal være inne i Kyiv.

Det meldes om kamper mellom ukrainske og russiske styrker nord i hovedstaden Kyiv, ifølge AFP.

Ifølge øyenvitner kan det høres skuddveksling og eksplosjoner i områdene Minsk Massif og Obolon som ligger rett nord for bykjernen.

08:24: Russiske bakkestyrker nærmer seg Kyiv.

De russiske stridsvognene som torsdag rullet over grensa fra Hviterussland er nå rundt 30 kilometer fra Kyiv, og det fryktes at de når byen i løpet av dagen.

08:14: Kraftige eksplosjoner i Kyiv.

Kraftige eksplosjoner har lyst opp himmelen i Ukrainas hovedstad i løpet av natten, og fredag morgen gikk flyalarmen. Ukraina sier det er russiske rakettangrep.

Både CNN og The Guardian melder at det ble hørt to kraftige eksplosjoner i sentrum av byen litt før klokka 5 natt til fredag. Senere meldte CNN om ytterligere tre eksplosjoner.

Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba skriver på Twitter at det er snakk om et russisk angrep.

