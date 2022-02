annonse

annonse

Forskere fra University of Oxfords Big Data Institute har tatt et stort skritt mot å kartlegge de genetiske relasjonene blant mennesker som lever i dag basert på geografisk utbredelse. Det er i korte trekk en enkelt slektshistorie som sporer forfedre til oss alle. Studien er publisert i Science torsdag 24 februar.

I løpet av de siste tjue årene har sett store fremskritt innen menneskelig genetisk forskning, og generert genomiske data for hundretusenvis av individer, inkludert fra tusenvis av forhistoriske mennesker.

Inntil nå har hovedutfordringene for denne visjonen vært å finne en måte å kombinere genomsekvenser fra mange forskjellige databaser og utvikle algoritmer for å håndtere data av denne størrelsen. Imidlertid kan en ny metode publisert i dag av forskere fra University of Oxfords Big Data Institute enkelt kombinere data fra flere kilder og skalere for å romme millioner av genomsekvenser, skriver Science Daily som oppsummerer funnene.

annonse

– Vi har i bunn og grunn bygget et enormt slektstre, en slektshistorie for hele menneskeheten som modellerer så nøyaktig som vi kan historien som genererte alt. den genetiske variasjonen vi finner hos mennesker i dag. Denne genealogien lar oss se hvordan hver persons genetiske sekvens forholder seg til hverandre, langs alle punktene i genomet, sier Dr Yan Wong, en evolusjonær genetiker ved Big Data Institute, og en av hovedforfatterne.

Siden individuelle genomiske regioner bare arves fra én forelder, enten moren eller faren, kan opphav til hvert punkt på genomet betraktes som et tre. Settet med trær, kjent som en «tresekvens» eller «forfedres rekombinasjonsgraf», kobler genetiske regioner tilbake gjennom tiden til forfedre der den genetiske variasjonen først dukket opp.

Studien integrerte data om moderne og eldgamle menneskelige genomer fra åtte forskjellige databaser og inkluderte totalt 3 609 individuelle genomsekvenser fra 215 populasjoner. De eldgamle genomene inkluderte prøver funnet over hele verden med alderen fra 1000 til over 100 000 år. Algoritmene spådde hvor felles forfedre måtte være tilstede i de evolusjonære trærne for å forklare mønstrene for genetisk variasjon. Det resulterende nettverket inneholdt nesten 27 millioner forfedre.

annonse

En video av funnen er lagt ut her.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474