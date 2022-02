annonse

Russland invaderte natt til torsdag Ukraina. Styrkene har alt tatt seg langt inn i landet, med sammenstøt i utkanten av hovedstaden Kyiv. Mange er drept.

Russlands president Vladimir Putin innledet offensiven fra både lufta og bakken. Først kom en rekke missilangrep, primært mot viktige regjeringsmål og militæranlegg.

Like etter gikk bakkestyrker inn i landet fra tre retninger: Mot Kharkiv i øst, fra den annekterte Krim-halvøya i sør og fra Hviterussland i nord.

Gjennom torsdagen regnet missiler og artilleriild ned over byer i Ukraina. Sivile har måttet søke tilflukt i T-bane-stasjoner under bakken, og FN anslår at 100.000 allerede er drevet på flukt.

Natt til fredag ble det meldt om kraftige eksplosjoner i Kyiv etter russiske raketter, ifølge innenriksdepartementet. I hovedstaden er det innført portforbud for natta, men T-bane-stasjonene holdes åpne for å fungere som bomberom.

Blokade rundt Kyiv

En ukrainsk tjenestemann sier til nyhetsbyrået DPA at Russland tilsynelatende forsøker å danne en blokade rundt Kyiv og en korridor på land fra Krim til de separatiststyrte områdene i øst.

I tillegg forsøker de å danne forbindelse til den russiskvennlige utbryterrepublikken Transdnjestr i Moldova, som ligger langs Ukrainas vestlige grense, sier han.

Også i fylket Kherson sør i Ukraina er det kamper. Russerne skal ha tatt kontroll over grensestasjoner mellom fastlandet og Krim-halvøya og en vei over elven Dnipro. Ifølge ukrainske kilder skal Russland også ha tatt kontroll over fylket Henitsjesk.

Russiske styrker har videre fått kontroll over atomkraftverket ved Tsjernobyl, etter kamper med ukrainske soldater, mens vitner forteller AFP at russiske fallskjermjegere har overtatt den strategisk viktige flybasen Hostomel, 25 kilometer utenfor sentrum av Kyiv, også det etter harde kamper.

De skal ha blitt fløyet inn med helikopter og jagerfly, og så angivelig ut til å komme fra Hviterussland.

Ønsker regimeskifte

Pentagon mener Russland gjennom invasjonen forsøker å sikre seg kontrollen over store befolkningssentre, «kappe hodet av» Ukrainas regjering og erstatte den med en ny.

Russland og Ukraina kommer med sprikende påstander om skadene de har påført motparten, og det er vanskelig å slå fast akkurat hva som skjer på bakken.

Forsvarsdepartementet i Moskva sier at styrkene har nådd sine mål etter tidligere å ha hevdet at mer enn 70 ukrainske militærmål er ødelagt, inkludert elleve flybaser.

De bekrefter tapet av et Su-25-jagerfly, men sier det var pilotens feil, og at et An-26 transportfly har styrtet på grunn av teknisk feil. Alle om bord mistet livet, ifølge Russland, men myndighetene vil ikke si hvor mange som var om bord.

Moskva hevder at de ikke angriper sivile mål, men journalister i Ukraina melder om store ødeleggelser i mange sivile områder. I Mariupol er 17 boligblokker truffet av russiske granater, og 23 sivile er såret.

