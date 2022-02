annonse

Russiske styrker nærmer seg Kyiv. Nå kan hovedstaden falle innen få timer.

Bloomberg skriver at en ikke-navngitt høytstående vestlig etterretningskilde sier at det ukrainske luftforsvaret er satt ut av spill og at russerne nærmer seg Kyiv.

Ifølge kilden skal russiske styrker ha tatt kontroll over flere flyplasser som kan brukes til å frakte flere styrker inn i landet.

– Dette er de siste scenene fra Sumy i Ukraina, skrives det på twitter med videoer av kampene som pågår.

BREAKING: This is the current scene in Sumy, Ukraine pic.twitter.com/2KJ35lK0FX — Benny (@bennyjohnson) February 25, 2022

Russlands president Vladimir Putin har gjort det klart at han ønsker å skifte ut den politiske ledelsen i Ukraina.

– De vil ødelegge Ukraina politisk ved å fjerne statsoverhodet, sa Ukrainas president torsdag.

137 personer skal så langt ha mistet livet.

