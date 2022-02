annonse

Stilte spørsmål om Putins mentale helse.

Maria Zahkarova er Det russiske utenriksdepartementets ansikt utad, og er kjent for sine pressekonferanser med innen- og utenlandske reportere.

Nå for tiden er det forståelig nok Russlands invasjon av nabolandet Ukraina som opptar pressen, så også journalist Dominic Waghorn fra Sky News.



Russland angrep nabolandet natt til torsdag 24. februar. I etterkant har eksperter av varierende kvalifikasjoner forsøkt å analysere Putins psyke.

Når Zakharova roper opp Sky News, tar Waghorn ordet.

Han forklarer at Storbritannias forsvarsminister Ben Wallace mener Russlands president Vladimir Putin «has gone full tonto», er blitt fullstendig gal, og ber deretter Sakharova om en kommentar.

Innledningsvis svarer Zakharova rolig på spørsmålet. Men underveis fyrer hun seg opp, og blir bare amprere og amprere. Til slutt beklager Zakharova sine «emosjoner» (ca. 5:50 i klippet):

– Vi ønsker ikke å lytte til eller stole på deres massemedier. Vi vil svare på deres spørsmål, men slike utgangspunkt og slike tilnærminger er uakseptable, svarer Zakharova. Deretter ber Waghorn igjen om ordet.

– If I could answer that, hører vi Waghorn si, før han avbrytes.

– Njet, svarer Zakharova bestemt, men lar ham likevel fortsette.

I sitt svar til Waghorn kritiserer Zakharova dessuten vestlige land for å ha eskalert Ukraina-konflikten i to måneder for deretter å legge skylden på Russland.

