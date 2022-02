annonse

Det er meningsløst å påstå at kongehuset arver makt.

Vår folkekjære konge, Harald V fyller 85 år, og statskanalen feirer det ved å invitere en journalist fra Aftenposten som hevder at kongefamilien er en forhistorisk og udemokratisk levning, og at kongen burde velges.

Nå fulgte riktignok NRK etter hvert opp med å gi den aldrende kongen den hyllesten han fortjener for den utrolig samlende og betydningsfulle rollen han har spilt for Norge. Men NRK avslørte åpenbart det store skismaet som eksisterer mellom journalister og politikere på den ene siden, og det norske folket på den andre siden.

Og når man snakker om å være udemokratisk, hvem har bedt norske journalister om å bruke kongens fødselsdag med å erklære at kongehuset burde avskaffes? Hvilke demokratiske krefter ligger bak når politikere og journalister til stadighet fremmer deres synspunkter og erklærer at kongehuset er en udemokratisk overlevning som ikke hører hjemme i vår tid?

Sett fra mitt synspunkt som en vanlig velger og en varm tilhenger av kongehusets samlende rolle i et ellers sterkt polarisert samfunnet, står egentlig den norske pressen frem som den kanskje aller mest udemokratiske institusjon vi har i samfunnet. Hvem har valgt disse journalistene som har monopol på å uttale seg skråsikkert i mediene i årtier etter årtier, fordi avisa deres får understøttelse i form av millionstøtte fra staten?

Hvem har valgt dem til denne monopolrollen? Velgerne? Du og jeg? Kan vi avsette dem dersom vi er misfornøyde med dem eller de blir tatt i løgn? Nei, de har i mange tilfeller fått en monopolrolle som varer livet ut. De kan lyve, feilinformere, vri på virkeligheten til det ugjenkjennelige og føre befolkningen bak lyset, uten at det får en eneste konsekvens.

Og der kongen har mistet absolutt all sin makt, så representerer mediene og journalistene kanskje den aller sterkeste samfunnsmakten i vår tid. De kan drive folk til selvmord, påføre folk alvorlige psykiske lidelser og de kan presse politikere ut av sin stilling og legge dere politiske karriere i grus. De kan knuse bedrifter og selskaper ved å fremstille dem som uhederlige, kort sagt de kan knuse hvem det skal være.

Og jeg spør igjen: Hvem har gitt dem denne makten? Har noen av oss valgt dem på demokratisk vis? Nei, nei og atter nei. De har i realiteten absolutt ingen legitimitet gitt dem av folk flest. De er det ypperste eksempelet på folk som har fått enorm makt på helt udemokratisk vis.

Og det samme gjelder våre politikere. Det er nemlig ikke slik at vi velgere kan stemme på de personene vi mener er de beste til å styre landet. Riktignok har vi en liten mulighet til å kumulere enkeltpersoner, men det er de politiske partiene som setter opp listene over hvilke politikere vi skal få lov å velge mellom.

Og det resulterer ofte i at listene over valgbare personer er preget av dynastier, og av personer som kun har gjort en karriere innad i partiet, og totalt mangler livserfaring fra det virkelige liv der vi velgerne befinner oss. Det synes ganske åpenbart at den politiske makten går i arv fra generasjon til generasjon. Er det demokratisk?

Og samrøret mellom journalistene og politikerne er så tett at det burde skremme enhver demokratisk innstilt person på høylys dag. De frekventerer hverandre åpenlyst i selskapelige anledninger, og bryr seg ikke en gang om å legge skjul på det. Den ene dagen er en journalist på pølsefest med fremstående politikere; noen dager senere kommer han med oppsiktsvekkende opplysninger om de politiske motstanderne til bursdagsbarnet som arrangerte pølsefesten. Og vips, en stund etterpå er de gift og har barn, mens den politiske karrieren til mannen hun ikke tålte trynet på ligger fullstendig i grus. Sjekk google om du er nysgjerrig.

Sammenlignet med dette ondsinnede intrigemakeriet, fremstår vår konge og hans familie med en anstendighet, en redelighet og en samlende rolle som burde fått de fleste journalister og politikere til å rødme.

Og hva betyr det egentlig at ingen har stemt på kongen, så lenge han har en popularitet i det norske folk som overgår alt en politiker eller journalist noensinne kan drømme om? Er det misunnelse som driver dem til å ville avsette kongen? Kan de ikke tåle at kongehuset har en tillit og en oppslutning i befolkningen som aldri vil være dem selv forunt?

Meg bekjent kommer journalister og politikere på absolutt bunnivå i alle undersøkelser som angår hvilke grupper folk har tillit til. Folk stoler hverken på politikere eller journalister. De er på bunnen av tillit.

Og når de på død og liv vil avskaffe kongehuset, slik at vi kan velge en konge, hvem er det de tenker seg skal erstatte kongen eller dronningen? Dem selv, må vi vel tro. Kan man tenke seg en våtere drøm for en Jonas Gahr Støre (Ap), en Hadia Tajik (Ap) en Mari Simonsen (Dagbladet) eller en Hege Ulstein (Dagsavisen) enn å se seg selv som Norges konge eller dronning?

Finnes det i det hele tatt en annen person enn kong Harald som har anlegg for å bli en samlende person og føre til at hele befolkningen vil føle en fellesskapsfølelse med denne personen som vårt symbolske overhode? Og som kunne kaste glans over store begivenheter både innenlands og utenlands? Kan du se for deg at hele Norge unisont hyller Trygve Slagsvold Vedum (Sp) der han står på slottsbalkongen og vinker til barnetoget? Ikke det, nei?

Nå er det ikke nødvendigvis min intensjon å latterliggjøre verken Støre, Tajik, Simonsen, Ulstein eller Vedum, men har motstanderne av kongehuset noensinne tenkt grundig over hvilke alternativer vi har? Det kan jeg ikke tenke meg. Og jeg tror de grundig undervurderer hvor mye kongehuset i realiteten betyr for oss som folkeslag.

Og hvorfor i all verden skal vi på død og liv avskaffe alle gamle tradisjoner? Hvorfor skal absolutt alt moderniseres? Jeg tør påstå at det som har vist seg å fungere godt i århundrer og som har blitt gradvis oppdatert etter hvert som samfunnet har endret seg, det har bevist at det har livets rett.

Det å være så prinsipiell, og på et helt teoretisk grunnlag ville avskaffe velfungerende samfunnsinstitusjoner, er etter min mening veien til et samfunn i oppløsning og kaos. Slike plutselige endringer i samfunnet har historisk sett vist seg å kun skade samfunnet. I disse dager da Russland ypper seg som stormakt og ser ut til å true med reaksjoner dersom Ukraina blir en del av EU og NATO, er det nok å nevne Russlands tragiske, nære historie.

Visst var tsarregimet gammeldags og diktatorisk, men da bolsjevikene avskaffet tsardømmet, myrdet hele tsarslekten på bestialsk vis og innførte kommunismen, gikk Russland fra å være et monarki som kunne forbedres og reformeres, til å bli et brutalt, undertrykkende og hensynsløst diktatur som utryddet millioner på millioner av russerne.

I mine øyne hadde landet garantert tjent på å utvikle et moderne monarki a la Norden og Storbritannia.

Så la oss i Norge for Guds skyld beholde vårt velfungerende monarki bestående av anstendige, kloke og samlende personer. Jeg er skråsikker på at Norge som land vil tjene på det i det lange løp!

