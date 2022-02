– Vi vil gå gjennom de listene Ukraina har gitt oss av forsvarsmateriell de trenger, og vi vil se om det er noe Norge kan bidra med av det, sier Støre til NTB.

Støre kan påregne støtte i Stortinget.

Venstre-representant Ola Elvestuen var raskt ute med å applaudere nyheten. Elvestuen vil imidlertid også bevæpne ukrainerne.

– Norge bør slutte seg til de 27 landene i anti-krigskoalisjonen som samarbeider om forsyninger av materiell og våpen til Ukraina. Må det endres på vedtak i Stortinget – så gjør vi det, skriver Elvestuen på Twitter.

Høyre er på sin side ikke avvisende, men ber om at alle sakens sider vurderes grundig. Det forteller forsvarspolitiske talsmann Hårek Elvenes.

– Militært utstyr kan være så mangt, understreker Elvenes til NTB, som legger til grunn av Stortinget fortløpende vil holdes underrettet.

Hans partikollega Ine Eriksen Søreide, tidligere forsvarsminister og nå leder av Stortingets utenriks- og forsvarskomité, er noe mildere stemt.

– Fra Høyres side synes vi dette er gode og riktige signaler fra Støre, som vi støtter fullt ut, sier Søreide til NTB.

Selv om Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj kanskje får noen hjelmer og vester fra Støre, er det nok Tysklands bidrag som teller mest.

Tyskland har lenge forbudt eksport av sine våpen til konfliktsoner. Men i dag overrasket Olaf Scholz mange, for ikke bare tillot Tyskland at Nederland og Estland sender tyske rakettslynger og artillerideler til ukrainerne.

Tyskland vil selv levere 500 Stinger-raketter og 1.000 panservernvåpen.

Helomvendingen, sier Scholz, skyldes at Russlands angrep på Ukraina er et «historisk vendepunkt» i Europa.

Forbundskansleren har dessuten merket seg at ukrainerne har ytt fienden betydelig motstand. Når vi snart går inn i krigens fjerde døgn, har russiske styrker hverken erobret Kyiv eller andre storbyer.

– I denne situasjonen er det vår plikt å støtte Ukraina etter beste evne i sitt forsvar mot Vladimir Putins invasjonshær, sier Scholz, ifølge nyhetsbyrået AFP.

I alt har 28 land lovet å forsyne Ukraina med våpen.

Lørdag kveld varsler dessuten Emmanuel Macrons regjering at Frankrike vil levere enda mer militært utstyr til Ukraina og samtidig trappe opp sanksjonene mot Russland.

Had a phone conversation with @BorisJohnson. Grateful to the British Prime Minister for his position, new decisions to enhance the combat capabilities of the Ukrainian army. Agreed on further joint steps to counter the aggressor.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 26, 2022