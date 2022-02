annonse

annonse

Det melder den opposisjonelle organisasjonen OVD-Info.

Det var ikke bare ukrainerne som bokstavelig talt ble tatt på sengen natt til 24. februar, da Russland innledet sitt angrep på landet.

Også i Russland reagerte folk med sjokk, sinne og motvilje da de våknet til nyhetene og forstod hva som hadde skjedd.

annonse

Snart var sosiale medier fulle av innlegg hvor folk skrev «nei til krig», «ja til fred» og «ukrainerne er våre søstre og brødre».

Les også: Invasjonen av Ukraina: Slik reagerer russere i sosiale medier

Folk tok imidlertid også til gatene, ikke minst i hovedstaden Moskva og Russlands nest største by St. Petersburg, men også så fjernt i Sibir.

annonse

På forhånd hadde russiske myndigheter advart om at destabiliserende protester ikke ville tolereres, gitt at Russland nå befinner seg i en krig.

☮️ Сегодня антивоенные одиночные пикеты прошли в Москве, Хабаровске, Екатеринбурге, Тольятти, Новосибирске, Омске, Саратове, Казахстане.

Некоторых пикетчиков задержали: в Москве, Хабаровске, Казахстанеhttps://t.co/e9zmXHAQrS pic.twitter.com/ntJrkOw83I — Activatica (@Activatica) February 24, 2022

Så sagt, så gjort: Siden torsdag har politiet pågrepet hundretalls demonstranter. Det virkelige tallet er over 3.000, mener den opposisjonelle organisasjonen OVD-Info.

– I løpet av de siste tre dagene har minst 3.052 personer blitt pågrepet, sier OVD-Info, som baserer seg på opplysninger som de etter sigende har innhentet. NTB skriver at OVD-Info «holder oversikt over pågripelser som skjer under demonstrasjoner».

Lørdag ble minst 467 personer arrestert i 34 forskjellige byer.

Torsdag alene ble over 1.700 personer pågrepet, ifølge OVD-Infos tall. Dette gjelder også såkalte enmannsdemonstrasjoner.

I Russland, som i Norge, må massedemonstrasjoner ha politiets godkjennelse på forhånd. Russland tillater likevel enmannsdemonstrasjoner, det vil si at en person står på offentlig sted og fremfører sitt budskap, oftest i plakats form.

Det godtas likevel ikke nå for tiden, hvor russiske myndigheter er opptatt av sosial stabilitet under Putins såkalte «særskilte militære operasjon».

annonse

Kreml hevder å ha folkeflertallet bak seg.

– Vi vet at et solid flertall av befolkningen støttet presidentens beslutning om å anerkjenne de to republikkene, Folkerepublikken Lugansk og Folkerepublikken Donetsk, uttalte Kreml-talsmann Dmitrij Peskov forleden.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474