Saken om «jihadister» fra Kaukasus som angivelig er satt inn i Ukraina på vegne av Putins styrker, ble rapportert i britiske Daily Mail fredag, og ble også vidererapportert hos Document.no. Men det dreier seg trolig om desinformasjon.

Det var den britiske taboid- og sensasjonsavisen Daily Mail som hevdet at de tsjetsjenske «drapsmennene» var sendt inn i Ukraina for å jakte på regjeringsmedlemmer.

Resett fikk tips om saken, men vurderte historien som lite troverdig. Heller ingen andre større medier i Vesten rapporterte om dette, så langt vi kunne se.

I Norge var det Document.no som kastet seg på Daily Mail-saken saken med overskriften «Putins brutale krigføring: Sender tsjetsjenske drapsavdelinger til Kiev».

Propagandakrig

Russlands invasjon av Ukraina er nå inne i sin tredje dag. Parallelt utspiller det seg en informasjonskrig i sosiale medier.

Blant annet dukker det opp filmsnutter, gjerne tatt opp med mobiltelefonkamera, som hevdes å vise situasjonen på bakken.

Men noen av disse klippene er flere år gamle. De viser slikt som soldater eller eksplosjoner, men fra helt andre situasjoner.

Likevel er det én video som nå vekker oppsikt.

I en film som sirkulerer i sosiale medier, herunder på Instagram, ser vi det som skal være en Spets-Bataljon, spesial-bataljon, fra Tsjetsjenia.

Det fantes i sin tid en Spets-Bataljon i Tsjetsjenia, men denne ble oppløst i 2008. Disse soldatene var trent for å utkjempe krig i Tsjetsjenias bratte landskap.

På videoen som nå sirkulerer i sosiale medier, ser vi derimot ingen fjell, men flate skoger. Det påstås – trolig feilaktig – at videoen er fra Luhansk og Donetsk.

Videoen viser mange titalls menn i kamuflasje-uniform, hvorav noen bærer røde bereter, stående i åpent skoglende. Den er ledsaget av teksten «Bønn i Ukraina», «Spets-Bataljon fra Tsjetsjenia ber i Ukrainas skoger».

Det fremstilles som at videoen er fra februar 2022. I bakgrunnen skimter vi det som synes å være snø, og bakken har fortsatt ikke spiret. Slik stemmer videoen overens med årstiden som vi nå befinner oss i.

Det er Instagram-kontoen dagestan.regione, med 255.000 følgere, som har postet videoen. Kontoen representerer neppe Dagestans myndigheter.

«Jihadister» i Ukraina kan være eksplosivt, også i overført betydning.

Hvis det skulle stemme at Putin har satt inn muslimske krigere mot sivilpersoner i Ukraina, kan Putin nemlig få et problem med den hjemlige opinionen, hvor et flertall allerede synes å være skeptiske til hans «operasjon».

Saken fortsetter.

Ikke bare er det sterke historisk-kulturelle, språklige og ikke minst slektsbånd mellom russere og ukrainere, som kaller seg broderfolk.

Russere har dessuten dårlig erfaring med tsjetsjensk terrorisme, blant annet bombingen av Moskvas metro så sent som i 2010. Førti personer ble drept i angrepet på metrostasjonene Lubjanka og Park Kultury.

Den eller de som nå sprer videoen, kan ha interesse i å skape harme blant etniske russere mot Putin.

Og det vil mobilisere til støtte i Vesten mot Putin.

Resetts foreløpige vurdering er at videoen ikke er relatert til invasjonen av Ukraina og at det i øyeblikket ikke er troverdige kilder på at det står tsjetsjenske eller lignende bataljoner på ukrainsk jord.

