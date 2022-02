annonse

Den realpolitiske kalkylen om hva som er i våre interesser, er endret med Putins overreaksjon i Ukraina.

At Putin faktisk skulle gå til fullskala invasjon i Ukraina har overrasket de av oss som trodde han hadde et intakt analytisk og realpolitisk sinn. Å anerkjenne de to utbryterrepublikkene i Donbas er én ting, men å forsøke å okkupere og sette inn et pro-russisk regime i Kyiv er noe ganske annet og mye mer risikabelt, og usannsynlig å skulle lykkes for den del.

Ukraina har 45 millioner innbyggere hvor flertallet har en egen identitet beslektet med, men separat fra russere. Det er tilstrekkelige elementer til nasjonalfølelse og mobilisering for fedrelandet. Etter tre dager med kamper er det klart at viljen og motivasjonen til å motstå de russiske styrkene er tilstede.

Realister blant oss har tidligere refset Vesten for å skyve de vestlige institusjonene, spesielt Nato, for langt inn på det området Russland tradisjonelt oppfatter som sine nærområder. Russland har opplevd seg truet av Nato i en relevant parallell til USAs Monroe-doktrine, som innebærer nulltoleranse for fremmede staters militærbaser i den vestlige hemisfære. Denne logikken om interessesfærer kan sies å gjøre Russlands motvilje mot Natos ekspansjon inn i Ukraina forståelig.

Men det er uansett for sent å omgjøre de beslutninger som fra 1990-tallet ble tatt i den vestlige idealismens og utopiens ånd. Vi må handle ut fra det som er situasjonen nå. Og Putin har med denne nærmest vanvittig risikable operasjonen for å drive gjennom regimeendring i Ukraina, gitt oss grunn til å tvile på om han kan håndteres som en rasjonell sikkerhetspolitisk aktør som vi kan få til en minnelig realpolitisk ordning med.

Og lykkes Putin med å knuse ukrainernes selvstendighet, vil utvilsomt frykten bre seg i andre land, inkludert Nato-land, for at de heller ikke er trygge. I sin tale natt til torsdag der han annonserte invasjonen og målet om å «avnazifisere» den angivelige «juntaen» i Kyiv og demilitarisere landet, truet han samtidig med det som vanskelig kan betraktes som annet enn referanse til landets atomvåpen. «De som prøver å hindre oss, og særlig de som truer vårt land og vårt folk, skal vite at den russiske responsen vil være umiddelbar og føre til konsekvenser som dere aldri har sett før i historien,» sa han.

Han sa det i tillegg med et blikk og i en kontekst som gjør at han kan leses inn i «Mad Man-strategien». Det vil si å prøve å få motparten til å tro at du har blitt helt gal og at man dermed må være ytterst forsiktig med å trosse deg.

Vi er dessverre i den situasjonen at vi heller bør håpe Putin helt bevisst spiller på «Mad Man»-teorien enn at han faktisk er i ferd med å miste helt besinnelsen. Jeg føler meg ikke helt trygg på at det ikke er det siste.

Men uansett hvor isolert fra virkelighetens parametre Putin har blitt, er kortene om Ukraina og nærområdene uansett kastet. Hvis Ukraina ikke klarer å motstå dette angrepet, er det all mulig grunn til å tro at det kommer til å oppmuntre Putin til å presse Russlands innflytelse ytterligere inn i andre land.

Så langt virker ukrainerne å yte motstand i muligens større grad enn Putin hadde regnet med. I en tale fredag oppfordret han det ukrainske militære til å vende seg mot de «narkotikaavhengige fascistene» i Kyiv. Påstanden fra Putin er latterlig og ukrainerne ser ikke ut til å legge seg flate for slike trusler og oppfordringer. Nå mobiliseres nasjonalfølelsen i Ukraina, presidenten er modig og holder stand i Kyiv og det er Russland og russere som er fienden. Det er langt større grunn til å tro at det er de russiske soldatene som vil ha problemer med motivasjon og rettferdiggjøring. De kjemper på fremmed jord, mot et broderfolk, og påskuddet for invasjonen er åpenbart konstruert og uholdbart for enhver kritisk sjel.

Det kan hende Kyiv og de store byene inntas av russiske styrker. Men for meg virker det å være tilstrekkelig guts i ukrainerne til at en god del av dem er villige til å risikere livet i denne kampen, også om det blir en en opprørskamp. Og da bør vi, Vesten og individuelle Nato-land, inkludert Norge, hjelpe dem økonomisk og med militært utstyr, og med trening og etterretning i kampen mot de russiske styrkene. Det vil ikke bare være moralsk riktig, det har også blitt det realpolitisk riktige å gjøre nå.

Jeg tror ukrainerne er villige til å kjempe mot Russland og jeg tror vår hjelp i så måte er viktig og riktig. Vi risikerer heller ikke den samme boomergang-effekt som vi fikk etter å ha hjulpet jihadistene i Afghanistan mot Sovjetunionen på 1980-tallet. Ukrainerne vil mest sannsynlig bli mer vestvendte som et resultat.

En slik organisert militær motstand mot Russland gjennom stedfortredere i Ukraina, vil selvfølgelig bli blodig for ukrainere og russere. Men alternativet er å anbefale ukrainerne å overgi seg. Det ønsker de ikke selv ser det ut som, og da er det heller ingen grunn til at vi skal anbefale dem det.

En slik strategi fra vår side, vil lett bli fatal for Russland og det vil kunne falle inn i det Putin advarte oss om. For hvis Ukraina blir en hengemyr for Russland og de ender med å måtte trekke seg ut i skam og uten å ha oppnådd noe, vil det også rokke ved Putins og regimets egen posisjon. For det er krefter i Russland som er misfornøyd med det autokratiske regimet.

Et tap i Ukraina kan derfor ende med en revolusjon i Russland, noe som Putin i årevis har fryktet at nettopp er Vestens ambisjon. Men det er han som nå har tvunget oss til å gå for en slik strategi mer helhjertet enn noensinne. Vi kan ikke være trygge med en slik mentalt risikovillig enehersker i Moskva.

At vi i en slik situasjon også må leve med faren for desperasjon og trusler om bruk av atomvåpen, er skremmende. Men vi er nå i en situasjon hvor vi ikke lenger kan late som om denne trusselen ikke eksisterer.

Vi må rett og slett prøve å påføre Putin et tap, og vi har som «redskap» ukrainere som er villige til å risikere livet for å redde sitt land.

Det har blitt i vår egen realpolitiske interesse å hjelpe dem med det.

