Den russiske hæren har fått ordre om å utvide offensiven i Ukraina «fra alle kanter», opplyser Russlands forsvarsdepartement.

Dette skjer etter at Kyiv og Moskva ikke ble enige om sted for fredsforhandlinger og etter at Kyiv nektet å godta betingelsen om våpenhvile før forhandlinger.

Russland beskylder Ukraina for å ha avvist forhandlinger. Ukraina hevder at de ønsker forhandlinger, men uten ultimater av slaget som Kreml har fremsatt.

– Etter at ukrainsk side avviste forhandlingsprosessen, ble alle styrker i dag gitt ordre om å utvide offensiven fra alle kanter i samsvar med planene for operasjonen, sier den russiske hærens talsmann Igor Konasjenkov i en uttalelse fra Forsvarsdepartementet.

Ukraina har delt ut 25.000 automatvåpen til Kyivs innbyggere.

I tillegg skal sivile ha fått adgang til panservern. Den ukrainske hovedstaden er fortsatt uinntatt etter at russiske styrker i to dager har forsøkt å trenge seg inn.

Samtidig meldes det at Tyskland har snudd og nå åpner for våpenhjelp til Ukraina. Dette skriver Politico, som skal ha mottatt opplysningene fra EU-tjenestemenn. Konkret skal Tyskland ha godkjent at Nederland sender 400 rakettslynger østover.

Amnesty påstår at russiske styrker begår vilkårlige angrep i Ukraina, og mener de kan dokumentere at sivile har blitt drept. Dette skriver NTB lørdag ettermiddag.

– Det russiske militæret har vist en åpenbar mangel på respekt for sivile liv ved å bruke raketter og andre eksplosive våpen med brede områdeeffekter i tett befolkede områder. Noen av disse angrepene er også krigsforbrytelser.

Det sier Amnestys generalsekretær Agnès Callamard i en pressemelding. Drapene på sivile skal ifølge Amnesty ha skjedd i Vuhledar, Kharkiv og Uman.

