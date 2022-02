annonse

Taliban–dialogen som foregikk i Oslo i slutten av januar faller under denne kategori. Initiativtakerne har ingen stor grunn til å være stolte.

Å legge til rette for en slik dialog er absolutt ingen kunst. Dette fordi den ene parten, Taliban, er avhengige av penger eller humanitær hjelp, og motparten, den norske regjeringen, vil gi penger. Taliban har et stort behov for penger og internasjonal anerkjennelse for at deres regime skal kunne overleve.

Den norske parten har samtidig hevdet å føle seg moralsk forpliktet til å bidra med humanitær hjelp. Det er derfor ingen kunst å få Taliban til Norge i en slik situasjon.

Talibans andre motpart i denne dialogen var kvinneaktivister fra Afghanistan. De var den mest svake og passive parten i møtene, helt uten gjennomslagskraft. Disse kvinnene har verken makt eller andre midler å stille bak sine krav. Det eneste kvinneaktivistene har er deres stemmer og ord. Om Taliban ikke innfrir løftene de avga i dette møtet, kan kvinneaktivistene i beste fall klage i stillhet.

Det er fordi offentlige protester i Afghanistan blir møtt med vold fra Talibans regime. Om deres eventuelle klager blir hørt ut i verden er avhengig av medienes interesser for saken og Talibans restriksjoner overfor mediene. Samtidig som møtene mellom Taliban og den norske regjeringens representanter pågikk, satte mange kvinneaktivister i Afghanistan i arrest. Taliban benektet alt dette. Enda mer tragisk er at kvinneaktivistene og deres sak blir utnyttet av Taliban. Taliban får penger mot å åpne dørene til jenteskoler. Dette er en bra deal for Taliban.

Taliban–delegasjonen ble fraktet til Norge under strengt vakthold. Deres sikkerhet ble tatt på alvor. Men hvem ble de beskyttet mot? Kvinneaktivistene eller den norske staten? Det strenge vaktholdet og hemmeligholdet rundt den såkalte dialogen tyder mer på at Taliban har mer alvorlige motstandere enn dem som de satt i dialog med i Oslo.

Hvorfor ble ikke disse invitert? Den nasjonale motstandsfronten, bestående av den tidligere hæren som driver sporadiske kriger mot Taliban i nordlige deler av Afghanistan, var heller ikke invitert til dialogen. Utenriksminister Anniken Huitfeldt har sagt at dette møtet er begynnelsen på en prosess. Men det kan bli en vanskelig prosess når den eneste legitime og militære rivalen ikke er med fra starten av.

