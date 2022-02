annonse

Sent lørdag kveld leverte Litauen våpen og utstyr til Ukraina.

På Twitter skriver Litauens forsvarsdepartement at lasten har ankommet Ukraina.

– Forsendelsen av litauisk militærhjelp har nådd Ukraina. Litauen vil fortsatt støtte vår kjære venn Ukraina!, heter det videre.

I et annet innlegg skriver forsvarsminister Arvydas Anušauskas at forsyningene består av våpen, ammunisjon, hjelmer og skuddsikre vester.

Lithuanian troops completed their logistical operation before midnight, delivering weapons,ammunition, helmets & armoured vests. In total, 13 NATO countries have already sent military assistance to Ukraine in the form of weapons, ammunition and anti-aircraft & anti-tank missiles. pic.twitter.com/fG682bOTGS

