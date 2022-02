annonse

annonse

Elon Musk sier at han har aktivert Starlink-tjenesten for å gi Ukraina tilgang til satellittbasert internett.

– Starlink-tjenesten er nå aktiv i Ukraina, skrev Musk på Twitter lørdag.

Starlink service is now active in Ukraine. More terminals en route.

— Elon Musk (@elonmusk) February 26, 2022