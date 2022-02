annonse

Marcelo Bielsa gir seg som manager i Premier League-klubben Leeds, melder BBC.

Argentineren ble ansatt i 2018 og har vært meget populær blant supporterne.

Men etter 6-0 tapet mot Liverpool i midtuken, og 4-0 tap hjemme for Tottenham lørdag, fikk 66-åringen nok.

Ifølge Fabrizio Romano skal tidligere Leipzig-trener Jesse Marsch være favoritt til å ta over jobben på Elland Road.

Også Yorkshire Post skriver dette.

Official and confirmed. Marcelo Bielsa has left Leeds United, club statement confirms. He’s no longer the manager after poor results this season. ⚪️🚨 #LUFC

Jesse Marsch is one step away from being appointed as new Leeds manager. pic.twitter.com/U9MVMMuVxV

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 27, 2022