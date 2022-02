annonse

Ukependleren gjorde en kjedelig oppdagelse da han kom hjem til huset litt tidligere enn planlagt, skriver Rjukan Arbeiderblad.

Opptrinnet fant sted 7. juni 2021.

Mannen i 50-åra er ukependler, men hadde angivelig vært på besøk hos en slektning i nærheten av sitt hjemsted. Dermed bestemte han seg for å sove hjemme, siden det var blitt for sent til å kjøre langt.

Da han kom hjem, satt det en annen mann i stua sammen med samboeren hans. De hadde ifølge RA tent stearinlys og drakk alkohol. Ikke overraskende, ble pendleren opprørt over det han så og ba gjesten komme seg ut.

Det er deretter uenighet mellom de tre om hva som skjedde deretter.

Den tiltalte ukependleren forklarte at den den andre mannen hadde reist seg opp og løftet en champagneflaske over hodet, klar til å slå. Tiltalte skal ha tatt støvsugerrøret fra en støvsuger som sto i stua, og ha slått den andre mannen i venstre arm, slik at han mistet flasken. Deretter hadde den andre mannen løpt ut.

Samboerens elsker nektet i retten for at han hadde løftet opp noen flaske, og det samme forklarte den tiltaltes samboer. Elskeren hevder han var var full og falt ned flere trappetrinn og landet på en stor steinhelle i bunnen av trappa.

Neste dag dro den fornærmede mannen til sykehuset, og der fortalte han at han hadde falt ned ei trapp.

Først den 29. juli kontaktet den fornærmede elskeren politiet og hevdet at han var slått med et støvsugerrør, slik at han fikk et åpent brudd i armen. Han innrømmet da å hatt et forhold til den tiltaltes samboer gjennom flere år.

Retten fant ikke forklaringen overbevisende og mente den fornærmede mannen og den tiltaltes samboer har en interesse av at den tiltalte skulle straffes. Kvinnen ønsker å avslutte samboerskapet med den tiltalte og heller bli sammen med elskeren.

– Sett i sammenheng med at legen har konkludert med at fall i trapp alene er forenlig med bruddet i armen og at tiltaltes ene slag med et lett støvsugerrør vanskelig kan antas å ha ført til et åpent brudd, konkluderer retten med at tiltalte ikke har gjort seg skyldig i kroppsskade jamfør straffelovens paragraf 273. Tiltaltes slag med støvsugerrør er imidlertid å anse som kroppskrenkelse jamfør straffelovens paragraf 271, heter det i dommen som er referert av RA.

Men retten mener likevel at den tiltalte gikk lenger enn nødvendig.

Retten mener derfor at den tiltalte er skyldig i kroppskrenkelse, og dommen er satt til en bot på 10 000 kroner. Hvis ikke boten betales, må han sone 15 dager i fengsel. Han må også betale 3000 kroner i saksomkostninger.

