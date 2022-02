annonse

Enkelte personer med innvandrerbakgrunn har den siste tiden skapt debatt, etter å ha erklært at de ikke føler seg akseptert som norske.

– Jeg jobber som lektor i historie, samfunnsfag og religion ved en videregående skole med mange minoritetsungdommer. Daglig samtaler jeg med elever om temaer knyttet til kultur, identitet og religion, skriver en lærer i Aftenposten.

Han forteller at en mindre gruppe minoritetsungdom er inspirert av «woke»-kulturen, der de hevder at vi har «feil» historiepensum, og ser «strukturell rasisme» i systemene våre. Men de fleste ungdommer har ikke noe behov for å fremheve en annerledeshet, og de lever ikke i en identitetskrise. Han sier også at de sjelden eller aldri har opplevd forskjellsbehandling eller rasisme i Norge.

– Som voksne journalister, lærere og idrettstrenere står vi i fare for å gjøre hverdagen vanskeligere for minoritetsungdom dersom vi hele tiden skal poengtere forskjellene og det som skiller oss, mener læreren.

Antirasisme er splittende

– Jeg mener at lektoren har et godt poeng, sier Geir Ugland Jacobsen (Demokratene) til Resett.

– Det påståtte rasismeproblemet misbrukes som hersketeknikk i ulike sammenhenger, mener han.

Han mener at dette i seg selv må kunne sies å være rasistisk. Jacobsen forteller at usanne eller høyst tvilsomme beskyldninger om rasisme på generell basis eller spesifikt i vanlige mellommenneskelige situasjoner, fremhever forskjellene og skaper lett et inntrykk av mindreverdighet og utenforskap for alle som i utgangspunktet ikke har grunn til å føle seg diskriminert eller utenfor samfunnet.

– Dette igjen kan «rettferdiggjøre» aggresjon og hat mot uskyldige motparter à la «bank en rasist». Slik splittes en befolkning.

