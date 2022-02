annonse

Vi trenger innvandring for å opprettholde befolkningsveksten, mener Utrop-skribent Adel Ben Mabrouk Dridi. Han mener i tillegg at sosial kontroll er et fenomene skap av mediene. Stortingsrepresentant Erlend Wiborg er uenig.

– Innvandrere får færre barn og færre vil flytte hit. Likevel er det fortsatt våre nye landsmenn som sørger for at befolkningen vokser, skriver Dridi i Utrop, og beroliger oss:

– I tillegg til dette synker innvandringen år for år. Men frykt ikke: selv om innvandringen går tregere, stiger folketallet sakte, men sikkert.

Dridi ser bare to muligheter dersom vi skal redde befolkningsveksten: Enten må innbyggerne som helhet få flere barn, eller så må det slippes til flere migranter i landet.

Han hevder også at det er liten grunn til å tro at fenomenet sosial kontroll er et utbredt problem blant flerkulturelle i Norge. Dridi skriver at det er likevel ikke til å legge skjul på at den marginale sosiale kontrollen som forekommer, får sterke uttrykk i media og tiltrekker stor oppmerksomhet.

Wiborg mener det er feil.

Stortingsrepresentant for Frp, Erlend Wiborg, sier til Resett at det å hevde at negativ sosial kontroll ikke er et utbredt problem i innvandrermiljøer er skremmende naivt og direkte feil.

– Det er faktisk slik at det i all hovedsak er i innvandrermiljøer negativ sosial kontroll pågår og da spesielt i muslimske miljøer.

Han forteller at vi har kvinner i Norge som utsettes for omskjæring, tvinges til å benytte hijab, burka og niqab, som nektes å gifte seg med den de måtte ønske, som nektes å styre sine egne liv og så videre.

– Det å da hevde at vi ikke har negativ sosial kontroll er derfor direkte feil, mener han.

Han lurer på om Dridi bevisst prøver å villede her eller om han er kunnskapsløs. Men begge deler er problematisk, mener Wiborg. For dette problemet med negativ sosial kontroll fortjener full åpenhet og kraftfulle tiltak for å angripe det.

Frp-politikeren avslutter med å si at «hvor mange barn familier velger å få i Norge synes jeg ikke er noe vi som politikere bør legge oss opp i».

