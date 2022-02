annonse

NTB melder at rdføreren i Kyiv, Vitali Klitsjko, sier at Ukrainas hovedstad er omringet av russiske styrker, og at det ikke er mulig å evakuere sivile fra byen.

I et intervju med nyhetsbyrået AP sier Klitsjko at han både er stolt over hvordan Kyivs innbyggere har holdt motet oppe, men også urolig for hvor lenge de holder ut trusselen om russiske angrep mot byen.

Når han blir spurt om det er planer for å evakuere sivile fra byen, er han stille i flere sekunder.

– Vi kan ikke gjøre det, fordi alle veiene er blokkerte. Akkurat nå er vi omringet, sa han til slutt.

Han bekreftet til AP at ni sivile har blitt drept i Kyiv så langt, inkludert et barn.

