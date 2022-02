annonse

I det Putin begynner å rasle med atomvåpentrusselen, er Russlands «kommando og kontroll»-rutiner for bruk av kjernefysiske våpen i konflikt klare.

Den russiske invasjonen av Ukraina går nå inn i sitt fjerde døgn, og den militære utviklingen på bakken har overrasket mange. De fleste enes om at Putin hadde regnet med en hurtig og kontant krig – med en rask kollaps av de ukrainske væpnede styrkene – men Russlands sterke mann virker å ha gjort en fatal feilberegning.

I stedet for å kaste våpnene og flykte i møtet med den russiske militære overmakten, har en fryktløs ukrainsk hær med høy moral virkelig stått stand og påført Russland alvorlige militære tap. Grunnet informasjonskrig og krigståke er det umulig å fastslå med sikkerhet akkurat hva slags tap det er snakk om, men det er utvilsomt ikke-neglisjerbare tall. På sosiale medier publiseres det videoer på løpende bånd som viser store mengder ødelagt russisk militærutstyr.

Store militærtap og lite konkret fremgang på bakken sies å bite hardt på moralen til de russiske styrkene. Det sies at hvis Ukraina klarer å holde ut i 10 dager uten å miste for mye strategisk territorium og byer, kan Russland stå ovenfor voldsomme militærlogistiske problemer. Uten å ha opprettet trygge forsyningslinjer for sine styrker dypt i ukrainsk territorium, har denne krigen derfor potensialet til å utvikle seg til en sann katastrofe for Kreml.

Det ryktes om at moralen til Putins soldater er svært lav grunnet den militære situasjonen på bakken. Det kan også virke som frustrasjonen over mangel på nevneverdig russisk militær fremgang i Ukraina har spredd seg oppover i de russiske militærhierarkiet – helt opp til toppen av Kreml. Med svært ambisiøse militære mål som ikke kan ha gått etter planen, ryktes det om at Russlands sterke mann stadig blir mer og mer frustrert over den russiske krigsinnsatsen i Ukraina.

Atomtrussel

Om det er relatert til den militære utviklingen på bakken eller ikke, er umulig å si med sikkerhet, men president Vladimir Putin har nå uansett beordret økt beredskap for russiske kjernevåpenstyrker. Ettersom beredskapsnivået kun fortsatt er på nivå to av fire (hvor nivå 1 er normalstand og nivå 4 er full atomkrig), virker det enn så lenge usannsynlig at Putin kommer til å trykke på dommedagsknappen.

Men hvis de militære russiske nederlagene på bakken i Ukraina fortsetter, kan Putins frustrasjon vokse seg enorm over tid. Videre, med gyldige bekymringer rundt Putins mentale helse, samt hans besettelse om å bringe Ukraina inn i den russiske interessesfæren – koste hva det koste vil – er det mer sannsynlig enn på lenge at det utenkelige kan finne sted.

Men uavhengig av hva som må til før at Russlands sterke mann ser seg nødt til å dra ut de moralsk forkastelige masseødeleggelsesvåpnene, hvilke rutiner for bruk av slike våpen finnes i de russiske væpnede styrkene?

Kommando og kontroll

Som andre atomstormakter, har Russland en «atomtriade» – bestående av strategiske ubåter, bombefly samt landbaserte missilsiloer – for å levere sine masseødeleggelsesvåpen. Hvilket av leveringsalternativene som eventuelt anvendes i tilfelle konflikt, kommer an på geografiske forhold, tilgjengelighet og situasjonen som lederne i Kreml står ovenfor.

Ifølge en 2016-rapport fra amerikanske Defense Intelligence Agency, er det russiske militære generalstaben som overvåker statusen til våpnene til atomtriaden og sender direkte kommando til utskytningsmannskapene, etter presidentens eventuelle beslutning om å bruke masseødeleggelsesvåpnene. Når ordren er gitt, blir den sendt over flere kommunikasjonssystemer for å garantere at den kommer igjennom, slik at de kjernefysiske styrkene alltid lykkes med å skyte opp sine atomvåpen.

I normale tilfeller, er det den russiske presidenten – øverstkommanderende for de russiske væpnede styrkene – som har myndigheten til å bestemme bruken av atomvåpen. Men i visse tilfeller, kan forsvarsministeren eller hærsjefen også gi ordren.

Atomkofferten som styrer avfyringen – kjent som «Cheget» – vil deretter bli åpnet, og de nødvendige opplåsings- og utskytingsautorisasjonskodene vil bli tastet inn. Disse kodene er oppbevart av det russiske militæret, mens den russiske hærsjefen også har direkte tilgang til dem, og kan sette i gang et missilangrep med eller uten tillatelse fra politiske myndigheter hvis det blir nødvendig.

Dertil har den den russiske generalstaben to metoder for å avfyre atomvåpen. Etter det amerikanske mønsteret, kan opplåsings- og utskytingsautorisasjonskodene, som oppholdes av ved generalstabens kommandosentraler, sendes direkte til individuelle kjernevåpenstyrker-kommandører, som vil utføre oppskytningsprosedyrene.

Den russiske generalstaben kan også styre landbaserte atommissiloppskytinger direkte fra kommandosentraler i Moskva-området, eller alternative kjernefysiske fasiliteter ved Tsjekhov, Penza og andre steder. Slike fjernoppskytinger av landbaserte strategiske missiler omgår den overordnede kommandokjeden og unngår missiloppskytingsmannskaper fullstendig.

Etter ordren er gitt, skal de kjernefysiske styrkene være klare til å frigi atomvåpnene innen 10 minutter.

