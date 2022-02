annonse

En stor brann har brutt ut etter et rakettangrep mot Vasylkiv sørvest for Ukrainas hovedstad Kyiv.

Det har funnet sted to store eksplosjoner ved Vasylkiv. Byen ligger rundt 30 kilometer unna hovedstaden, ifølge CNN.

Vasylkivs ordfører Natalia Balasynovytsj sier det har brutt ut brann i et oljelager, ifølge meldinger i sosiale medier.

Det dreier seg om et russisk rakettangrep, melder det ukrainske nyhetsbyrået Ukrinform.

Det kom natt til søndag også meldinger i lokale medier om en eksplosjon i Kharkiv øst i Ukraina.

Ifølge den lokale avisen Kyiv Independent bekrefter Vasylkiv-ordfører Natalia Balasynovytsj i Kyiv fylke at det er snakk om et stort oljelager som har blitt sprengt.

– Fienden vil ødelegge alt, men de vil ikke lykkes. Stå på, sier Balasynovytsj.

The footage shows a gas pipeline on fire in Kharkiv after a Russian attack.

Video: State Special Communications Service of Ukraine pic.twitter.com/owuSoKqoFA

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) February 27, 2022