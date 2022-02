annonse

Klubblegenden Robbie Fowler mener det er kun to spillere som kan erstatte Mo Salah eller Sadio Mane om de skulle forsvinne ut av klubben.

Begge spillere har kun 18 måneder igjen av kontrakten og forhandlinger pågår.

Mane står med 13 mål denne sesongen, og Salah har skåret 27 mål på 31 kamper.

Liverpool-ikonet Robbie Fowler skåret 183 ganger for klubben. Han vil at begge signerer nye kontrakter, og mener at det er kun Kylian Mbappé og Erling Braut Haaland som kan erstatte stjernene, melder Express.

– Som alle Liverpool-fans over hele verden, vil jeg bare at klubben skal gi nye kontrakter til Mo Salah og Sadio Mane, sa Fowler til Mirror.

– I motsetning til de fleste, tror jeg imidlertid ikke trege forhandlinger med spillerne er en stor konspirasjon for å få dem ut av klubben, for å bli erstattet av yngre modeller om et år eller før.

Liverpool møter Chelsea i ligacupfinalen søndag.

