Tiltaket vil skade de russiske bankenes evne til å operere globalt, sier von der Leyen. Det vil effektivt stanse russisk eksport og import.

EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen varsler lørdag kveld at hun sammen med blant annet USA, Storbritannia og Tyskland vil foreslå en rekke nye sanksjoner mot Russland, skriver E24.

– Disse tiltakene vil gjøre betydelig skade på president Vladimir Putins evne til å finansiere sin krig. De vil undergrave økonomien. Putin har satt seg som mål å knuse Ukraina, men samtidig ødelegger han sitt eget lands framtid, sa von der Leyen.

Ifølge henne foreslår EU-kommisjonen tre nye tiltak:

* Et antall russiske banker skal fjernes fra Swift, et system for å gjennomføre betalinger over landegrensene. Dette vil ifølge von der Leyen i praksis blokkere eksport fra Russland og import til Russland.

* Midlene til Russlands sentralbank vil bli fryst.

* Russiske oligarker vil bli utestengt fra europeiske markeder.

