– La meg komme med en unnskyldning på vegne av alle russere som ikke klarte å avverge denne konflikten.

Det sa Oleg Anisimov, lederen av Russlands delegasjon til et møte søndag hvor FNs nye klimarapport offisielt ble godkjent.

Det forteller tre kilder som selv deltok på møtet i FNs klimapanel (IPCC) til nyhetsbyrået AFP. Møtet foregikk pr. videokonferanse.

Anisimov sa det ikke er mulig å rettferdiggjøre angrepet på Ukraina. Anisimov sier til AFP at han uttalte seg for egen regning, ikke offisielt.

I forkant av Anisimovs beklagelse sa lederen for Ukrainas delegasjon, Svitlana Krakovska, at ukrainerne ikke kommer til å overgi seg. Hun beklaget at krigen nå vil gjøre det vanskeligere å få oppmerksomhet rundt klimaforskeres funn.

Nesten 200 land samt et stort antall forskere deltok på møtet, og mange ble overrasket over Anisimovs uttalelse. Én kilde hevder at Anisimov tar personlig risiko ved å kritisere Putins krigføring i nabolandet, skriver NTB.

På møtet ble IPCCs neste store klimarapport offisielt godkjent, to dager på overtid. Rapporten, som er andre del av IPCCs nye hovedrapport, handler om klimaendringenes konsekvenser, og skal offentliggjøres mandag.

Det er fortsatt uklart hvor stor støtte Putin har i befolkningen, det politiske etablissementet og landets næringsliv.

Det fryktes at Putin, som vanligvis fremstilles som kald og beregnende, vil ty til overilte eller desperate grep hvis han for alvor føler seg presset. Tilsynelatende som svar på vestlige sanksjoner har Putin i dag høynet atom-beredskapen.

