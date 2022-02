annonse

annonse

Et flertall av amerikanske velgere sier at Russlands president Vladimir Putin ikke ville ha invadert Ukraina hvis Donald Trump fortsatt var president, ifølge en ny undersøkelse som ble offentliggjort i The Hill fredag.

Meningsmålingen viste at 62 prosent av de spurte trodde at Putin ikke ville gått til invasjon av Ukraina hvis Trump hadde vært president. Fordelt på partitilhørighet, svarte 85 prosent av republikanerne og 38 prosent av demokratene på denne måten.

38 prosent av alle spurte amerikanere trodde imidlertid at Putin ville ha invadert Ukraina selv om Trump hadde vært president.

annonse

Et flertall av de spurte amerikanerne – 59 prosent – sa også at de trodde at den russiske presidenten gikk løs på Ukraina fordi Putin så svakhet i president Biden, mens 41 prosent sa at det ikke var en faktor i Putins beslutning om å invadere Ukraina.

Harvard CAPS-Harris Poll-undersøkelsen ble utført mellom 23. februar og 24. februar med 2026 registrerte velgere.

Donald Trump har uttalt seg noe ambivalent om situasjonen i Ukraina. På en side har han rost Putin for å være strategisk smart, men han har samtidig fordømt invasjonen og han kritisert Bidens håndtering.

annonse

I en tale til CPAC i helgen sa Trump at det «hadde vært lett for meg å stoppe dette» og at han hadde hatt et godt forhold til Putin basert på styrke, skriver WSJ.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474