Det er reaksjoner på sosiale medier.

De siste dagene har mediene vært fulle av nyhetsoppdateringer om krigen som utarter seg i Øst-Europa mellom Ukraina og Russland.

Men ikke alle liker det som blir rapportert og skrevet.

Al Jazeera skriver at folk skal ha hisset seg opp over kommentarer fra politikere og nyhetsreportere.

En reporter fra ABC skal ha kalt Ukraina et sivilisert samfunn, i motsetning til Afghanistan og Irak. Han skal deretter at blitt beskyldt for å spre «hvit overlegenhet» og «motbydelig dehumanisering av fargede folk».

ABC-reporteren skal deretter ha beklaget ordene han brukte.

“This isn’t Iraq or Afghanistan. [Kyiv] is a relatively civilized city where you wouldn’t expect this to happen.” This isn’t even OANN or Fox. This overt white supremacy is on CBS. Absolutely disgusting dehumanization of people of color.

pic.twitter.com/zV8vWCVF5h — Qasim Rashid, Esq. (@QasimRashid) February 26, 2022

Blå øyne

Mange skal også ha blitt rasende på en tidligere ukrainsk politiker som ble intervjuet av BBC.

– Det er veldig emosjonelt for meg fordi jeg ser europeiske mennesker med blondt hår og blå øyne bli drept hver dag med Putins missiler og helikoptrene og rakettene hans, skal politikeren ha sagt.

BBC-journalisten skal ha svart med at han «forstod følelsene», noe som igjen førte til at twitter-brukere ble sint.

– «Blå øyne og blondt hår» er Hitlers ord fra Mein Kampf om den overlegne ariske rasen, skrives det med link til videoen.

But people with 'blue eyes and blonde hair' dropping bombs over the Middle East and Africa is OK. And 'Blue eyes and blonde hair' is Hitler's words from the Mein Kampf about the superior Aryan race. https://t.co/uaya7OIPKF — Advaid അദ്വൈത് (@Advaidism) February 27, 2022

Men også Al Jazeera, som har omtalt sinnet på sosiale medier om krigsdekningen, får gjennomgå.

Søndag beskrev Al Jazeera engelske programleder Peter Dobbie ukrainere som flykter fra krigen som «velstående middelklassemennesker» som «ikke åpenbart er flyktninger som prøver å komme seg vekk fra områder i Midtøsten som fortsatt er i en stor krigstilstand».

– Dette er ikke mennesker som prøver å komme seg vekk fra områder i Nord-Afrika, de ser ut som en hvilken som helst europeisk familie du ville bo ved siden av, skal programlederen ha sagt.

Add Al Jazeera to the list… The Supremacy around the media coverage of this isn't even subtle. pic.twitter.com/ZuZtJ70K69 — TᕼE GᕼOᔕT Oᖴ ᗪᗩᑎ (@DocRobotnivik) February 27, 2022

Brannbomber

Al Jazeera kom deretter med en unnskyldning og sa at kommentarene «var upassende, ufølsomme og uansvarlige».

Flere er sinte fordi mediene ikke dekker andre kriger og konflikter i samme skala. Noen reagerer også på at Sky News kringkastet hvordan man lager Molotov cocktail.

– Hvis dette ble gjort av palestinere, Afghanistan eller andre nasjoner som motsetter seg okkupasjon, ville det være terrorisme. Og under Mandelas anti-apartheid-tid ble det også kalt terrorisme. For europeere som står overfor lignende situasjoner, er det motstand! Vestlig dobbelstandard kjenner ingen grenser, skrives det.

If this was done by Palestinians, Afghanistan or other nations resisting occupation, it would be terrorism. And during Mandela's anti-apartheid era, it was also dubbed terrorism. For Europeans facing similar situations, it is resistance!. Western duplicity knows no bounds. https://t.co/RlK9x00ZdS — Billow Kerrow (@BillowKerrow) February 27, 2022

