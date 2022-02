annonse

Apotek 1 opplyser at de ser tendenser over hele landet til at folk kjøper jodtilskudd i stedet for Jodix, som er den høykonsentrerte versjonen.

– Vi opplever at kunder rundt om i hele landet kommer inn i våre apotek og ikke vet forskjellen på jod i beredskap og jodtilskudd. Det folk skal ha etter en atomulykke er høykonsentrert jod, og ikke kosttilskuddet, sier kommunikasjonssjef Kjersti Solberg Ofstad til NRK.

I høykonsentrerte Jodix, som myndighetene anbefaler å ha i beredskap i tilfelle atomulykke eller lignende, er det 130 milligram per tablett. Mens det i vanlig jodtilskudd er rundt 200 mikrogram.

Det er i hovedsak personer under 40 år, gravide og ammende som anbefales å ha jodtabletter hjemme. Årsaken til at anbefalingen gjelder disse gruppene, er at de har størst risiko for å få kreft i skjoldbruskkjertelen hvis de blir utsatt for radioaktivt jod ved atomulykker.

Tablettene skal bare tas etter råd fra myndighetene.

Har kontaktet kunder

Dersom man trenger å få i seg like mye jod som i den høykonsentrerte varianten, må man spise mellom 500 og 600 tabletter med for eksempel Nycoplus sitt jodtilskudd.

Solberg Ofstad i Apotek 1 sier at apotekkjeden har tatt direkte kontakt med kunder som har bestilt jodtilskudd i deres nettbutikk, for å forsikre seg om at de har bestilt riktig.

Apotek 1 har på grunn av den store etterspørselen innført begrensninger på kjøp av Jodix. Apotekets kunder kan maksimum kjøpe én pakke av Jodix-forpakningen med 100 tabletter og maks ti pakker av forpakningen med ti tabletter, opplyser Apotek 1 til NTB.

Bestillingsras

Selskapet Vitalkost opplyser også i en pressemelding at de har opplevd et ras av bestillinger på et jod-tilskudd de produserer, som følge av situasjonen i Ukraina.

– Vi ser en plutselig økning på nesten 800 prosent i salget av SHIFT Jod, og kan bare regne med at dette kommer som en følge av krigen i Ukraina. Vi føler derfor det som vår plikt å informere om at det er forskjell på et jod-tilskudd og jod-tabletter som primært er laget for å beskytte kroppen mot radioaktiv stråling, sier daglig leder Totto Solvang i Vitalkost.

Tilskudd av jod tas for å opprettholde normal funksjon av skjoldbruskkjertel og nervesystem, mens Jodiz er utarbeidet for å forebygge effekten av radioaktivt jod på skjoldbruskkjertelen.

– Vi er glad for at folk kjøper våre produkter, men vi vil at det skal være basert på rett grunnlag. Når vi ser at folk kjøper SHIFT Jod i den tro at det beskytter mot stråling, er det vår plikt å si ifra, sier han.

Årsaken til hoppet i etterspørsel etter høykonsentrert jod er krigen i Ukraina. Torsdag i forrige uke erklærte også Ukraina at Russland har tatt kontroll over det gamle atomanlegget i Tsjernobyl, som ligger rundt 130 kilometer nord for Kyiv.

