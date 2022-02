annonse

Den agressive stemningen på fotballkamper i England fortsetter.

Søndag var det ligacupfinale på Wembley mellom Chelsea og Liverpool. Det er vanlig at nasjonalsangen spilles og at publikum synger med.

Men ikke denne gangen.

Da nasjonalsangen ble spilt var det stor pipekonsert blant Liverpool-fansen. Flere videoer er lagt ut på sosiale medier som viser hvordan det hørtes ut fra tribunen.

“Please be upstanding for the national anthem” and the anthem itself greeted with boos from the Liverpool end pic.twitter.com/zyuhPFka9x

— William Esler (@WilliamEsler) August 4, 2019