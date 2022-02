Advarselen kommer etter at et flertall av hviterusserne i en folkeavstemning, ifølge russiske nyhetsbyråer, har sagt ja til en grunnlovsendring om å åpne for at landet kan ha atomvåpen.

Russiske nyhetsbyråer siterer den hviterussiske valgkommisjonen på at 65,2 prosent av dem som deltok i folkeavstemningen, har stemt i favør av å forkaste landets status som atomvåpenfritt, melder Reuters.

Grunnlovsendringen kan føre til at Hviterussland får ha atomvåpen på sitt territorium for første gang etter at landet ga fra seg atomvåpnene til Russland etter Sovjetunionens fall.

– Hvis dere i Vesten utplasserer atomvåpen i Polen eller Litauen, ved våre grenser, kommer jeg til å be Vladimir Putin om å gi oss tilbake våre atomvåpen, uten betingelser, sa president Aleksandr Lukasjenko etter avstemmingen.

Vesten har allerede uttalt at resultatet fra folkeavstemningen ikke blir anerkjent, og har vist til Lukasjenkos undertrykkelse av opposisjonen i landet. EU gikk i ettermiddag ut med en advarsel og sa omtalte utfallet av folkeavstemningen som «veldig farlig beslutning».