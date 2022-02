annonse

Det internasjonale ishockeyforbundet vil, ifølge den finske avisen Iltalehti, vedta å kaste ut både Russland og Hviterussland av forbundet og nekte landene deltakelse i VM.

Ikke navngitte kilder sier til avisen Iltalehti at det allerede er utarbeidet et utkast til uttalelse fra IIHF som betyr at landene ikke får delta i VM i Finland i mai samt at Russland fratas A-VM som de etter planen skulle avholdt neste år.