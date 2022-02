annonse

Frp vedtok i ettermiddag at de er positive til å sende våpen til Ukraina dersom det ikke svekker Norges forsvarsevne.

– Det er viktig at Norge nå stiller opp når et fritt og demokratisk blir invadert. Da er det et viktig signal å sende at vi står sammen med våre allierte og sender materiell som ukrainerne nå trenger, sier Frp-leder Sylvi Listhaug i en pressemelding.